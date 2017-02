Formula ykkösten osakilpailu Suomeen?

Formula ykkösten osakilpailun järjestämistä Suomessa on spekuloitu 1980-luvulta lähtien. Ideoita on silloin tällöin ollut vireille, mutta suunnitelmat ovat kaatuneet korkeisiin kustannuksiin.

Alastaroon suunniteltiin F1-kisaa 1980-luvulla pahimman Keke-kuumeen aikaan. Lopulta F1-standardien mittaista rataa ei Alastaroon rakennettu.

Helsinki Thunder-katuratakisatapahtuma oli 1995-97 onnistunut tapahtuma. Tuolloin oli spekulointia F1-kisastakin, mutta suunnitelmat jäivät puheiden asteelle.

F1-moguli Bernie Ecclestone korotti F1-kisojen järjestelymaksuja 2000-luvulla. Kun 2015 spekuloitiin F1-kisan järjestämisellä Helsinkiin kyhättävällä katuradalla, tyrmättiin hanke liian kalliina. Ecclestonen vaatima 50 miljoonan euron kynnysraha tuskin tekisi tapahtumasta kannattavaa.

Ratamoottoripyörien MM-sarjan MotoGP:n osakilpailu Suomessa järjestetään kuitenkin 2018. Iittiin valmistuvalla 4,6 kilometrin mittaisella KymiRing-radalla on tulevaisuudessa mahdollista järjestää myös autourheilun huipputapahtuma, sillä radalle on nyt haettu myös Kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n FIA 1-luokitusta. Luokituksen korotus tarkoittaa, että MotoGP:n lisäksi KymiRingillä voidaan tulevaisuudessa ajaa myös Formula ykkösillä.

- On luonnollista, että lähdemme vakavasti tutkimaan mahdollisuuksista saada jollain aikavälillä Suomeen myös Formula 1 -kilpailut. KymiRing on valmistuttuaan koko pohjoisen Euroopan ainoa moottorirata, joka täyttää F1-vaatimukset ja mikä asiassa on myös hyvin merkittävää, rata on katsojien kannalta poikkeuksellisen hyvä. Rata-alueelta on nähtävissä erinomaisen paljon, toteaa AKK-Motorsport ry:n puheenjohtaja Juhani Pakari tiedotteessa.

Formula ykkösten uusi kaupallisten oikeuksien omistaja yhdysvaltalainen Liberty Media antoi Bernie Ecclestonelle pari viikkoa sitten potkut. F1-sarjan kaupalliseen puoleen voi tulla huomattaviakin muutoksia. Suomen Grand Prix ei välttämättä olisikaan epärealistinen asia.

- Uskomme, että F1-sarja tulee kokemaan merkittäviä muutoksia uuden omistajan myötä. Koemme tilanteen samalla hyvänä tilaisuutena meille, sillä KymiRingin sijainti on myös erinomainen. Tavoitteenamme on, että maailman menestyneimmässä autourheilumaassa nähdään myös ajettavan F1-kilpailuja, Pakari toteaa.

Liberty Media spekuloi, että kaudessa ajettavien F1-kisojen määrä nousisi 25:een. Virallisia suunnitelmiaan sarjan uudistamisesta Liberty Media ei kuitenkaan ole julkistanut.

Euroopan F1-kisat ovat viime vuosina olleet talousvaikeuksissa. Esimerkiksi Saksan kisoissa on ollut yleisökatoa. Ranskan osakilpailua ei kauden 2008 jälkeen ole ajettu ollenkaan, koska taloudellisia resursseja kisan järjestämiseen ei ole ollut.

Liberty Median pomojen kommenteista on ollut spekuloitavissa, että kisoja haluttaisiin viedä lähemmäksi suurempia asutuskeskuksia. Kymi Ring olisi sijaintinsa puolesta hienoinen kysymysmerkki, vaikka Helsinki ja Pietari eivät valtavan kaukana olekaan.

F1-hanketta kannattaa joka tapauksessa tutkia. Jos Liberty Media muuttaa kisajärjestelyehtoja, voisi F1-kisan järjestäminen Suomessa olla kannattava projekti. Turismia F1-kisa palvelisi merkittävästi ja Suomi saisi lisää kansainvälistä näkyvyyttä.

Kisa olisi varmasti mahdollista rahoittaa yksityisillä varoilla. Yhteiskunnan rahan laittaminen F1-kisaan herättää suuria tunteita ja voimakasta keskustelua.