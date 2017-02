Jokerit näyttäisi välttävän katastrofin

Jokerit nappasi täyden kolmen pisteen potin myös vieraskiertueensa toisesta ottelusta. Suomensukuisten kansojenkin asuttamassa Hanti-Mansijskissa Jokerit pehmitti perjantaina paikallisen Jugran 3-2. Marko Anttila viimeisteli irtokiekosta voittomaalin kolmisen minuuttia ennen ottelun loppua.

- Paljon alivoimaa tänään. Jouduimme tappamaan niitä, emmekä saaneet omaa kiekollista peliämme käyntiin. Kotijoukkue laittoi kaiken likoon, sillä he olivat paineettomassa tilassa. Varsinkin kolmannessa erässä kaveri painoi kovaa, ja olimme vähän myllyssä. Aika huipputärkeä voitto meille, ja hieno lähteä tästä seuraavaan peliin, Anttila sanoi Jokereiden tiedotteessa.

Vaikka Jokerit välillä oli alakynnessä, ei virkamieskiekosta ollut kyse. Jokerit taisteli peräti kuusi alivoimaa. Kiekkojen blokkaus näkyi ja tuntui pukukopissa ottelun jälkeen.

- Joku on sanonut, että on voittavan joukkueen merkki, kun jätkillä on jääpusseja pelin jälkeen. Nyt näytti olevan. Alivoimajätkät hoitivat tänään hommansa hyvin. Alivoima on ollut kauden mittaan vaikeaa. Välillä se on ollut hyvää, ja välillä on tuntunut, että kaveri tekee jokaisesta. Hyvä alivoima takasi meille voiton, ja Zapolski oli tietenkin aivan loistava maalissa, Anttila kehui.

KHL:n runkosarjassa Jokerit pelaa enää kolme ottelua. Viimeisessä vierasottelussa vastassa on sunnuntaina Avtomobilist Jekaterinburg. Voitto siitä ottelusta voisi melkein varmistaa Jokereiden pudotuspelipaikan.

Jokereiden kanssa kahdesta viimeisestä pudotuspelipaikasta taistelevat Vitjaz Podolsk, HC Sotshi ja Slovan Bratislava. Jokerit tarvitsee vain kaksi pistettä pysyäkseen varmasti Slovanin edellä.

Vitjaz ja HC Sotshi ovat Jokereille vielä merkittäviä uhkaajia.