Kärpät niittasi kriisijoukkue HIFK:n, omituinen maalivahtivalinta puhutti

Kärpät otti perjantaina Helsingissä kauden ensimmäisen voittonsa HIFK:sta. Kärpät voitti maali-iloittelun lukemin 6-4.

- No joo, kyllähän IFK on meitä vienyt tällä kaudella. Neljä kertaa hävitty ja vain yksi piste otettu. Tuossa joku sanoi, ettei me olla täällä voitettu yli kahteen vuoteen, joten nostaahan sekin vähän sitä voiton arvoa, Kärppien päävalmentaja Kai Suikkanen sanoi ottelun jälkeen.

- Olihan tämä tietysti siinä mielessä aika jännä peli, että saatana kymmenen maalia. Tämähän oli kuin Old time Hockeyta. Tässä ollaan kuitenkin yritetty tiukasti puolustaa koko ajan, että saataisiin omiin menevät vähiin, mutta aika paljon niitä kuitenkin lipsahti, mutta onneksi vastustajalla lipsahti vielä enemmän, Suikkanen jatkoi.

HIFK:n edelle kahdeksanneksi noussut Kärpät on tekemässä kovaa nousua. Joukkue on pelannut viime ajat huomattavasti virkeämmin kuin syyskaudella.

- Sijoituksilla ei ole niin väliä, mutta pistekeskiarvohan se ratkaisee. Kun pisteitä ottaa määrätyllä keskiarvolla ja voittaa noita pelejä, niin kyllä siellä väkisin tulee joku selkä edellä vastaan, se on ihan selvä, Suikkanen sanoi.

Paljon meni omiin, mutta paljon Kärpät myös teki. Kuusi maalia Nordiksella on kova saldo kenelle tahansa.

- Joo, etenkin meidän joukkueelle, kun me ei saatu jossain vaiheessa tehtyä niitä maaleja saatana mistään, Suikkanen sanoi.

HIFK on viimeisestä yhdeksästä ottelustaan voittanut varsinaisella peliajalla vain yhden. Viimeisestä kuudesta ottelustaan joukkue on hävinnyt varsinaisella peliajalla viisi. Kriisistä puhuminen on aiheellista.

HIFK teki todella eriskummallisen ratkaisun ottelun alla, kun se valitsi maalivahti Niklas Bäckströmin Kevin Lankisen varavahdiksi. Bäckström on kuitenkin edelleen loukkaantuneena, eikä olisi pystynyt kuitenkaan torjumaan ottelussa.

- Se (Bäckström) ajettiin silloin yli ja pelaaja sai siitä yhden pelin pelikiellon. Meillä ei jätkä ole vielä pystynyt olemaan pelikunnossa. Toivottavasti pian on, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen kertoi ottelun jälkeen.

Kevin Lankisen ei voi sanoa onnistuneen perjantaina, mutta hänen vaihtaminenkaan ei ollut vaihtoehto.

- Ei ollut mahdollisuutta vaihtaa (maalivahtia), Törmänen vahvisti.

Miksi ihmeessä sitten loukkaantunut Bäckström oli ylipäätänsä pukenut otteluun?

- No, ei me viitsitty sitten ottaa (Niilo) Halosta tuolta A-junnuista, Törmänen perusteli.

Tilanne on siis todella eriskummallinen, mutta eriskummallista on sekin, että HIFK:n peli on valahtanut viime kauden tasosta valtavasti alaspäin. Oletko huolestunut, Antti Törmänen?

- Harmittaa. Kaikki näki, millä energialla ja innolla me tullaan ja sitten se lässähtää. Me ollaan nyt herkillä. Ei saada riittävän nöyrästi pelattua tietyissä tilanteissa ja silloin siellä tulee niitä maaleja. Se on katkera isku. Tuntuu siltä, että me keinolla millä tahansa saadaan käännettyä se hyvä asema tappioksi. Vaikuttaa melkein jo ihan taidolta, että siihen pystytään, Törmänen ihmetteli.

Tappara murskasi Kouvolassa KooKoon 5-0 ja vahvisteli asemiaan sarjakärjessä. Jyväskylässä JYP voitti Lukon 2-1 ja nousi sarjataulukossa viidenneksi.