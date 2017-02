Harry Harkimo hämmästelee SM-liigan nuivaa suhtautumista

Jääkiekon Liiga ja KHL:ään siirtynyt Jokerit ovat yhä vihanpidossa. Tämä tuli selväksi, kun Ilves sai 100 000 euron sakot tehtyään sopimuksen Jokereiden kanssa sopimuksensa kesken kauden purkaneen Michael Keräsen kanssa.

Liigaseurat tekivät keskinäisen sopimuksen, jonka mukaan Jokereista ei saa ottaa pelaajia kesken kauden. Liiga perustelee päätöstä bisneksensä edistämisellä. Jokereiden siirtyminen 2014 KHL:ään tuotti Liigan mukaan merkittävää vahinkoa kotimaiselle pääsarjalle.

Jokereiden pääomistaja Harry Harkimo hämmästelee Liigan asennetta Iltalehden blogissaan. Hjallis ei ymmärrä, miksi vihanpito jatkuu. Hän muistuttaa Jokereiden maksaneen Liigalle merkittävän korvaussumman, kun siirtyi KHL:ään.

- Nyt liiga on sanktioiden uhalla kieltänyt liigajoukkueilta harjoituspelien pelaamisen Jokerien kanssa ja samoin rangaistuksen uhalla kieltänyt liigajoukkueita ottamasta Jokereista pelaajia – niin kuin Keräsen tapaus osoittaa. Liiga on käytännössä tehnyt kartellin, joka sulkee Jokerit alan toiminnasta suurelta osin ulos. Jos tekisimme valituksen kilpailuviranomaisille, päätös olisi varmasti meille myönteinen. Meille on kuitenkin tärkeämpää sopia asioista liigan kanssa kuin alkaa kärhämöidä, Hjallis kirjoittaa blogissaan.

Hjalliksen mielestä Liigan ja Jokereiden kannattaisi kehittää jääkiekkoa Suomen kaltaisessa pienessä maassa yhdessä. Hjallis myös paljastaa Jokereiden saaneen yhteydenottopyyntöjä ”farmiyhteistyön” osalta Ruotsista, mitä Jokerit ei kuitenkaan tarvitse.

Liigassa Jokereihin suhtaudutaan nuivasti. Ulkoilmaottelu HIFK:n ja Jokereiden välillä olisi varmasti tuottoisa tapahtuma, mutta keskusteluja sellaisesta ei ole voitu aloittaa.

Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen harmitteli hiljattain, miksei KHL:ää nähdä Suomessa merkittävänä mahdollisuutena. Onhan KHL tällä kaudella laajentunut Kiinaan. Aasia voisikin olla jääkiekolle merkittävä bisnes.

Media on kuitenkin keskittynyt tuomaan julki Jokereiden valtavia taloudellisia tappioita. Samaan aikaan Suomessa jääkiekkobisnes ei ole juuri kehittynyt. SM-liigaan on vaikea saada kova tason pelaajia, koska KHL:ssä, Ruotsissa ja Sveitsissä on mahdollista tienata rahaa enemmän.

Linkki Hjalliksen blogikirjoitukseen:

http://blogit.iltalehti.fi/hjallis-harkimo/2017/02/04/sm-liigalla-turhia...