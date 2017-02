Jokerit voitti taas, Via Dolorasakin katkesi

Jokerit voitti KHL:n runkosarjan viimeisen vieraskiertueensa kaikki kolme ottelua. Sunnuntaina Jokerit pehmitti Avtomobilist Jekaterinburgin 3-1.

Jokereilla oli käytössään vain 11 hyökkääjää, koska Tommi Huhtala matkusti perhesyiden takia kotiin. Voitto tuli silti.

Sakari Salminen päätti 14 ottelun maalittoman putkensa.

- Se on niin kauan siellä ollut, etten enää tiennyt, mikä siellä oli. Totta kai oli hienoa onnistua. Aika Via Dolorosaa on ollut maalinteon kanssa. Pitkän aikaa olen luonut paljon paikkoja itselleni, mutta syystä tai toisesta en ole saanut kiekkoja maaliin. Se on ollut itselle vaikeata henkisesti. Peli menee puristamiseksi, vaikka paikkoja on ollutkin monessa pelissä. Tuntuu hyvältä, Salminen sanoi Jokereiden tiedotteessa.

Salmisen mielestä Jokereiden otteet ovat kohentuneet selvästi.

- Nämä reissun kaksi viimeistä peliä eivät ehkä olleet parasta peliämme. Ensimmäinen peli Astanassa oli selvästi kurinalaisin, mutta hoidimme silti joka pelin. Emme päästäneet paljon maaleja omiin, joka on hyvä juttu. Olemme ottaneet paljon jäähyjä, jotka ovat rikkoneet pelin rytmitystä. Alivoima on mennyt tällä reissulla eteenpäin, ja (Ryan) Zapolski oli jälleen maalissa hyvä, Salminen pohti voiton taustoja.

- Kun runkosarjan loppua kohden pystyy ottamaan voittoja, niin kyllähän se kasvattaa itseluottamusta joukkueessa pudotuspelejä ajatellen, Salminen jatkoi.

Jokerit pelaa maaottelutauon jälkeen vielä kaksi kotiottelua. Tiistaina 14.2. vastaan tulee Neftehimik Nizhnekamsk ja torstaina 16.2. Ak Bars Kazan. Voi olla mahdollista, ettei Jokereiden tarvitse voittaa kumpaakaan peliä, mutta jos Vitjaz Podolsk ja HC Sotshi äityvät voittoputkeen, voi Jokerit olla viimeisissä runkosarjapeleissään pakkovoittojen edessä.

Jos Jokerit pääsee pudotuspeleihin, tulee siellä vastaan joko SKA Pietari tai TsSKA Moskova. Armeijan joukkueet edustavat KHL:n kovinta tasoa ja Jokereiden voitto ottelusarjoista olisi jättiyllätys.