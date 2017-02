Tyly muutos Valioliigassa: Mestarista putoajaehdokkaaksi

Leicester City aiheutti viime vuonna vuosisadan jalkapalloyllätyksen voittamalla Valioliigan mestaruuden. Joukkueen pelaajamateriaalilla saavutuksen ei pitänyt olla mahdollinen 38 kierroksen pitkässä sarjassa.

Harva uskoi, että Leicester uusi mestaruutensa. Joukkueen tämän kauden kompurointi on ylittänyt silti kaikki odotukset.

Tänä vuonna Leicester ei ole voittanut Valioliigassa yhtään ottelua eikä tehnyt edes yhtään maalia. Leicester on hävinnyt neljä perättäistä ottelua maalieron ollessa niissä 0-10. Sunnuntain 0-3 -tappio Manchester Unitedilta oli Leicesterilta todella heikko esitys ja pelitapahtumien valossa lukemat jopa mairittelivat Leicesteria.

Leicester on vaarassa pudota pääsarjatasolta. Joukkue on vain pisteen putoamisviivan yläpuolella.

Leicesterin valmentajan Claudio Ranierin potkuilla tietysti spekuloidaan. Viime kauden huikeat näytöt eivät vaakakupissa paljoa paina.

Ranieri itse vakuuttelee nauttivansa pelaajiensa luottamusta.

- Olemme yhdessä. Luotan pelaajiini täysin ja pelaajani luottavat minuun. Toimittaja kysyi minulta ja vastasin, että puheenjohtaja ilmoitti minulle, että ainoa asia on, että jos pelaajat eivät ole minuun tyytyväisiä. He ovat tyytyväisiä, Ranieri sanoi sunnuntain ManU-pelin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kysyttäessä hänen asemastaan päävalmentajana.

Ranierin mukaan viime kautta ei kannata muistella.

- Viime kausi on unohdettava. Se oli upeaa, mutta olemme Leicester, ja jokaisessa pelissä on taisteltava. Emme ole kasvaneet. Tämä on sama Leicester kuin kymmenen vuotta sitten, Ranieri sanoi.

Jos Leicester ei kykene tekemään edes maaleja, olisi valmentajavaihdos pian paikallaan. Parin viikon kuluttua Leicester pelaa Mestareiden liigassa Sevillaa vastaan. Jos jatkopaikkaa ei tule, lienee Ranierin kohtalo sinetöity.

Viime kauden alisuorittaja Chelsea pitää kärjessä pintansa. Se voitti lauantaina Lontoon paikallisderbyn 3-1 ja johtaa Valioliigaa yhdeksän pisteen turvin.

Tottenham jatkaa toisena ja Manchester City kolmantena. City on jäänyt Chelseasta kymmenen pistettä.