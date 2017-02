Kamerun voitti mestaruuden, hölmöilyvuodet ohi

Kamerun on palannut Afrikan jalkapallomestariksi 15 vuoden tauon jälkeen. Gabonissa pelatun turnauksen loppuottelussa sunnuntaina Kamerun voitti Egyptin 2-1.

Kamerun tunnetaan futistähdistään, kuten Roger Millasta tai Samuel Eto´osta. Helsingissä asuvat kamerunilaiset kommentoivat jutun kirjoittajille olevansa maansa futishistoriasta ylpeitä, mutta toivoisivat Kamerunin saavan mainetta muustakin kuin jalkapallosta. Kamerun tunnetaan myös musiikistaan ja maan talouskin on nousussa, mikä on alkanut näkyä elintasossa.

Kamerunista on tullut 2000-luvulla useita kovan luokan futaajia, mutta maan A-maajoukkue on saanut julkisuutta lähinnä pelaajiensa tuittupäisen käytöksen takia. Brasilian 2014 MM-turnauksessa Kamerun hävisi kaikki pelinsä. Kamerunin pelaajat jopa uhkasivat vetäytyä turnauksesta kokonaan, koska eivät olleet tyytyväisiä bonusrahoihinsa.

Kamerunissa ökyrikkaiden pelaajien käytös suututti. Talouskasvusta huolimatta maassa riittää yhä köyhyyttä ja rikkaiden valituksia ei todellakaan katsottu hyvällä. Futistähtien lakkouhka toi Kamerunille maailmanlaajuista negatiivista julkisuutta.

Muutamassa vuodessa maajoukkuetoimintaan on saatu Kamerunissa kuitenkin ryhtiä. Kamerunin belgialaisvalmentaja Hugo Broos sai joukkueensa yhtenäiseksi.

- On totta, että vuosi sitten kun aloitin Kamerunin valmentajana, sain ryhmän pelaajia, jotka eivät olleet niin motivoituneita. Muutin tilanteen. Aiemmin pelaajat tulivat maajoukkueeseen vain siitä syystä, koska oli pakko tulla. Päätin ottaa tällä kerralla nuorempia pelaajia ja teimme hyvää työtä, Broos sanoi lehdistötilaisuudessa.

- Joukkueemme ei vielä ole korkeimmalla tasolla. Voimme pelata paremmin, mutta tämä onkin vasta alkua, Broos jatkoi.

Kamerun on ollut jalkapallon MM-kisojen vakiokävijä, mutta vuoden 1990 puolivälieräpaikan jälkeen joukkue ei ole edennyt MM-kisoissa alkulohkostaan jatkoon. Kamerunissa maajoukkue on saanut paljon lokaa niskoilleen.

Pelaajat ovat ruvenneet suhtautumaan maajoukkueeseen negatiivisesti siitäkin syystä, että heikoista tuloksista tulee lokamyrsky niskoille. Jalkapallohullu kansa ei tyydy Kamerunissa vähään.

- Olen kertonut ihmisille Kamerunissa, että heidän pitäisi olla kärsivällisiä ja reiluja. Minulle ei tuota ongelmia, jos toimittaja kritisoi minua, mutta kritiikissä pitäisi olla objektiivinen. Nyt voitimme mestaruuden, joten toivottavasti suhteemme mediaan paranee, Broos ilmoitti.

Seuraavaksi Kamerunin ja Broosin haasteena on pääsy 2018 MM-kisoihin Venäjälle. Jatkokarsinnat Kamerun on aloittanut kahdella tasapelillä. Lohkon kärjessä oleva Nigeria on Kamerunia neljä pistettä edellä. MM-kisapaikan saa vain lohkovoittaja.

MM-kisoissa Afrikan maata ei ole koskaan nähty välierissä. Kamerunin ohella puolivälieräpaikan ovat saavuttaneet Senegal 2002 ja Ghana 2010.

Supertähtiä Afrikan maista on tullut viime vuosina vähemmän. Norsunluurannikkolainen pelaajaikoni Didier Drogba totesi muutama vuosi sitten, ettei afrikkalaispelaajilla ole halua tehdä armottomasti työtä enää sen jälkeen, kun saavat ammattilaissopimuksen. Monille riittää jo jalkapalloammattilaisuus itsessään ja sen saavuttamisen jälkeen ylimääräistä työtä ei viitsitä tehdä.

Ainakaan MM-kisamenestyksen perusteella Afrikan taso ei näyttäisi edenneen 2000-luvulla ollenkaan. Eurooppa ja Amerikka ovat yhä selkeästi edellä.

Afrikan ongelmana ovat huonot jalkapallojohtajat. Paikalliset futispomot ajattelevat lähinnä omaa etuaan ja jalkapalloon liittyvät väärinkäytökset ovat olleet maanosassa valitettavan yleisiä.

Nähtäväksi jää, muuttaako Broosin toiminta Kamerunissa koko Afrikan futiskulttuuria. Potentiaalia on paljon parempaan.