MM-Lahti: Nelikymppiset ”legendapapat” kirittävät nuorempia

Janne Ahonen, 39, on odotetusti valittu Suomen joukkueeseen Lahden MM-kisoihin. Viisi maailmanmestaruutta voittanut Ahonen kilpailee mäkihypyn MM-mitaleista jo yhdettätoista kertaa.

Ahonen on maailmancupin pisteissä sijalla 43 suomalaisten jaetulla ykköspaikalla Jarkko Määtän kanssa. Ahosen ja Määtän ohella maailmancupin pisteille on tällä kaudella yltänyt suomalaisista Ville Larinto, mutta Suomen neljännellä edustajalla Antti Aallolla toisen kierroksen paikka on vielä saavuttamatta.

Suomen MM-joukkueeseen nimettäneen vielä kaksi hyppääjää. Lopullisista valinnoista ilmoitetaan 16. helmikuuta Pyeongchangissa hypättävän maailmancupin kisan jälkeen.

Ahonen on lajinsa legenda. On loistava saavutus kyetä kilpailemaan mäkihypyssä maailman huippujen kanssa nelikymppisenäkin. Kropalle mäkihyppy on kuitenkin kuluttava laji.

Ahosen nousu nelikymppisenä Suomen ykköseksi kertoo valitettavasti vain Suomen mäkihypyn tasostakin. Suomen 1990-luvulla syntyneet hyppääjät voisivat katsoa peiliin, kun nelikymppinen ”pappa” leiskauttaa pidempiä siivuja.

Ahonen ei ole ainoa Lahteen valittu ”pappaosaston” edustaja. Yhdistetyssä nuorempia kirittää tänä vuonna 39 vuotta täyttävä lajilegenda Hannu Manninen, joka vuosi sitten teki paluun tositoimiin viiden vuoden tauon jälkeen.

Suomen yhdistetty on jälkeen nosteessa Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen ollessa jo lähellä maailman kärkeä. Leevi Mutru on joukkueen vahva kolmas lenkki,

Manninen kilpailee Suomen neljännestä edustuspaikasta Arttu Mäkiahon kanssa. 19-vuotias Mäkiaho voitti viime viikolla Yhdysvaltojen Park Cityssa nuorten MM-kultaa ja hopeaa.

Asetelma on mielenkiintoinen. Manninen kilpaili aikuisten arvokisoissa jo 1994 Lillehammerin olympiakisoissa. Mäkiaho syntyi kolme vuotta Lillehammerin kisojen jälkeen.

Suomen naisten mäkijoukkueeseen Lahden MM-kisoihin on valittu Julia Kykkänen, Susanna Forsström ja Jenny Rautionaho. Heistä vain Kykkänen on tällä kaudella nähty maailmancupin pisteillä.

Kykkänen on Suomessa lajinsa pioneeri. Arvokisoissa hän on mukana jo viidettä kertaa.

Mitaleille Kykkänen Lahdessa tuskin yltää, mutta onnistuessaan hänellä on realistinen sauma kymmenen joukkoon.