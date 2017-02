Vuosien Ilves-hölmöily ohi, fanit juovat shampanjaa

Tampereen Ilves on ollut 2000-luvun Suomen pääsarjakiekon surkeimpia tarinoita. Itse asiassa toiseksi surkein. Alemmaksi riman vetää vain viime vuonna konkurssiin mennyt Espoo Blues.

Ilveksen tulevaisuus on ollut vaakalaudalla. Seuran pääomistajana vuodesta 1993 ollut amerikkalaissuomalainen liikemies Vincent Manngard luopui tiistaina vihdoin omistuksestaan saatuaan seuran konkurssin partaalle.

Ilveksen uusia omistajia ovat muun muassa NHL:n huippumaalivahti Tuukka Rask ja Ilves-legenda Risto Jalo. Yhtiökokous on valinnut Ilves-Hockey Oy:n hallitukseen kolme henkilöä, jotka ovat Jalo, Petri Hietanen ja Jukka Hirsimäki. Osakeannin jälkeen valitaan uusi hallitus. Jalo on samalla lupautunut Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtajaksi 6.3. 2017 alkaen.

Ilveksen toiminta pelastetaan osakeannilla. Uusia osakkeita annetaan merkittäväksi vähintään 1 500 000 euron ja enintään 3 000 000 euron arvosta. Hallitus valtuutettiin päättämään tahoista, joille anti suunnataan.

Ilveksen touhuilu on varsinkin tällä vuosikymmenellä ollut karmeaa kärsimysnäytelmää. Manngard ei tehnyt seuran kehittämiseksi juuri mitään.

Ilves on voittanut 16 Suomen mestaruutta, joista viimeisin on vuodelta 1985. Viimeisin hopea on vuodelta 1998 ja pronssi 2001. Puolivälierissä Ilves on viimeksi ollut mukana 2011.

Tulevaisuus voi olla aivan valoisa. Tampereelle valmistuu aseman liepeille uusi moderni 2020-luvun urheilubisnestä vastaava areena, jossa kyse ei ole nostalgisesta korjausrakentamishölmöilystä, kuten Helsingin Olympiastadionin tapauksessa.

Modernin urheilubisneksen ottelutapahtuma perinteillä yhdistettynä voikin olla uusi hitti. Ja onhan Ilveksellä vanha viha-rakkaussuhteensa Tapparan kanssa.

Ilveksen uudet tuulet saivat riemukkaan vastaanoton muun muassa sosiaalisessa mediassa. Ilveksen kannattajien riemulla ei ollut rajoja. Jo eilen Ilves-kannattaja Juha Halme kävi jättämässä Ilveksen toimistolle viestin. Viestissä luki Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpilta kopioitu slogan. Tällä kertaa se oli kuitenkin muodossa "Make Ilves Great Again".

- Tänään on SE päivä. Kun vuorokausi vaihtui, kävin jättämässä viestin Takojankadulle. #MAKEILVESGREATAGAIN #Ilves #liiga, Halme kirjoitti Twitterissä.

Halmeen ja monen muun Ilves-kannattajien toiveisiin vastattiin. Twitteriin tulvi omistajavaihdoksen jälkeen myös kuvia, missä Ilveksen kannattajat olivat avanneet kuohuvat seuran uuden omistuksen kunniaksi.