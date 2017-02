Hattutemppuja ”solkenaan”, hämmästyttävä suomalaismuutos NHL:ssä

Vuosi sitten suomalaisten NHL-pelaajien osalta puhutti heikko maalisaldo. Leo Komarov keikkui suomalaisten maalitilaston kärjessä, vaikka hänen roolissaan ei varsinaisiin maalikarkeloihin pitäisi yltää.

Tällä kaudella suomalaisten tehottomuudesta ei voi puhua. Patrik Laine on viimeistellyt jo pari kypärätemppua ja on 23 maalillaan NHL:n maalipörssin kärkipäässä. Laineen ohella hattutemppuun ovat yltäneet suomalaisista myös Sebastian Aho, Mikael Granlund ja Mikko Rantanen.

Viime kauden nuorten MM-kisoissa Laine, Aho ja Jesse Puljujärvi varastivat shown. Joukkueen kapteeni Mikko Rantanen jäi julkisuudessa nuorempien superjunnujen varjoon, vaikka oli varsinkin ratkaisupeleissä merkittävässä roolissa sekä johtajuudellaan että peliesityksillään.

Rantanen, 20, oli Laineen ja Ahon tavoin voittamassa viime keväänä hopeaa miesten MM-kisoissa. Joukkueessa hän jäi kuitenkin pienempään rooliin kuin Aho tai Laine.

Tällä kaudella Rantanen on vakiinnuttanut paikkansa Colorado Avalanchen NHL-miehistössä. Tiistaina hän viimeisteli NHL:ssä ensimmäisen hattutemppunsa, kun Avalanche voitti Montreal Canadiensin 4-0.

Avalanchelle voitto oli toinen perättäinen. Joukkueen tämän kauden kehnoja esityksiä ajatellessa voisi puhua jo ”voittoputkessa”.

Menestyksen perusteella Avalanche on NHL:n heikoin joukkue. Pisteitä sillä on koossa 32, kun kärkijoukkue Washington Capitals on saalistanut peräti 80 pistettä.

Rantanen on tehoillaan 11+13=24 Avalanchen sisäisessä pistepörssissä kolmantena. Edellä ovat ainoastaan Nathan MacKinnon ja Matt Duchene, jotka voidaan luokitella supertähtitasolle. Esimerkiksi Gabriel Landeskog ja Jarome Iginla ovat Rantasen takana.

Huonommassa joukkueessa pelaaminen tietysti edistää Rantasen urakehitystä. Hän saa paljon vastuuta ja kasvaa korkoa tulevaisuutta varten. Rantasella on kaikki edellytykset kehittyä merkittäväksi NHL-hyökkääjäksi.

Avalanchen pelit NHL:ssä päättyvät huhtikuussa. Kevään MM-kisoissa Pariisissa ja Kölnissä Rantasella varmasti riittäisi virtaa. Luvassa voisi olla tarjolla suurempi rooli kuin viime keväänä Pietarissa ja Moskovassa.

Vuoden takaiset kultajunnut saattavat muutenkin vallata Leijonien MM-kisajoukkueen. Laineen Winnipeg Jets ja Ahon Carolina Hurricanes ovat pudotuspeliviivan alapuolella. Nuoria raskas NHL-kausi ei paina luistimissa samalla tavalla kuin kokeneempia NHL-kiekkoilijoita.