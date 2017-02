Kaisa Mäkäräinen oli pettymys, paras terä jäi tammikuulle?

Kaisa Mäkäräiseltä odotettiin Hochfilzenin MM-kisojen sprinttikisasta mitalia, mutta tuloksena oli 12:s. tila. Mäkäräinen ampui makuulta kaksi sakkoa. Pystypaikan puhdas saldo ei auttanut.

- Minulla oli jo kohdistuksessa vaikeuksia, kun tuuli vaihteli voimakkaasti. Tuuli vei yllättävästi, vaikka viirit näyttivät, ettei tuulta olisi ollut paljoakaan. Ainakin ensimmäinen ohilaukaukseni meni tuulen puolelta, toisesta en osaa sanoa, Mäkäräinen kertoi YLE:n haastattelussa.

Mäkäräinen ei hiihtänyt parhaalla tasollaan.

- Oliko paras teräni jo tammikuussa, vähän vaikealta tuntuu hiihtäminen, Mäkäräinen sanoi pelottavasti.

Sunnuntain takaa-ajokisassa Mäkäräisellä on uusi mahdollisuus mitaleille, mutta tilanne on haastava. Kärkeen on eroa 56,5 sekuntia, joten mitali vaatisi kärkinaisilta epäonnistumisia ja Mäkäräiseltä tietysti puhdasta ammuntaa.

Perjantain kisa oli suomalaisittain pannukakku. Mari Laukkanen ja Laura Toivanen ampuivat kumpikin neljä sakkoa. Laukkanen oli tuloksissa 57:s ja Toivanen 90:s. Matkaan lähti 101 naista,

Kisan voiton saavutti maailmancupia tällä kaudella dominoinut Tshekin Gabriela Koukalova. Maailmanmestaruus oli hänelle uran ensimmäinen.

Saksan Laura Dahlmeier otti hopeaa hävittyään Koukalovalle neljä sekuntia. Ranskan Anais Chevalier saavutti pronssia.

Mäkäräiselle tuli perjantaina varmasti selväksi, että mitaleille päästäkseen olisi Hochfilzenissä ammuttava puhtaasti. Taso on maailman huipulla todella kova.