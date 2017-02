Jari-Matti Latvala juhlii Ruotsin rallin voittoa

Ruotsin MM-ralli päättyi Jari-Matti Latvalan ja Toyotan voitonjuhliin. Latvala nousi kärkeen lauantai-iltana, kun selvässä johtoasemassa ollut Thierry Neuville rikkoi Hyundainsa jousituksen supererikoiskokeella. Voittonsa Latvala kruunasi sunnuntaina kolmella pohja-ajalla.

- Mahtavaa! Uusi tiimi ja uusi auto. Toinen rallimme ja voitimme. Ei ole oikein sanoja kuvailla tätä. Olen niin emotionaalinen, Latvala sanoi WRC:lle.

Latvala oli ykkönen myös kisan päättäneellä Torsbyn Power Stagella ja saavutti viisi lisäpistettä.

- Ajoin Toyota Yariksella urani kaikkien aikojen parhaan Power Stagen, Latvala hehkutti.

Latvala pitää voitostaan huolimatta yhä jalat maassa.

- Olemme hyvällä tasolla, mutta jatkossa tulee vaikeampaa. Mestaruustaisto on mielenkiintoinen. Meksikon ralli on seuraavana ja täytyy tehdä kovasti töitä, mutta olen hyvin motivoitunut pitämään taistelun käynnissä, Latvala ilmoitti.

Toiseksi Ruotsissa ajoi Fordilla kisaava virolaiskuski Ott Tänak.

- Yleisesti ottaen ihan hyvä viikonloppu. Oli perjantaina uusi kokemus aurata tietä. Eilen olimme nopeampia, joten se tuo hyvää itseluottamusta. Tiedän, missä pitää parantaa. Meksikossa tulee uusi hyvä yritys, Tänak totesi WRC:lle.

Sebastien Ogier oli kisassa kolmas.

- Luulen, että olen tyytyväinen. On ollut vaikea viikonloppu, joten on hienoa päästä podiumille. Muutamia hyviä pisteitä mestaruustaistoon ja sillä on eniten väliä, Ogier sanoi.

Neuville oli tyrinyt johtoasemassa myös Monte Carlossa.

- Todella harmillista ja olen pahoillani tiimin puolesta. Johdin valtavalla erolla ja sitten yksi virhe maksoi meille voiton jälleen, harmitteli Neuville.

Teemu Suninen sijoittui WRC2-luokassa toiseksi ja ylsi myös kokonaiskisassa MM-pisteille oltuaan kymmenes. WRC2-luokan voiton vei ruotsalainen Pontus Tidemand.

Latvalan tallikaverin Juho Hännisen kisa meni piloille perjantaina hänen ajettuaan puuhun. Hännisen kausi on alkanut mollivoittoisesti.

Ruotsin rallin lopputulokset:

1. Jari-Matti Latvala Toyota 2.27.12,5

2. Ott Tänak Ford +29,2

3. Sebastien Ogier Ford +59,5

4. Dani Sordo Hyundai +2.11,5

5. Craig Breen Citroen +2.51,2

6. Elfyn Evans Ford +5.26,6

7. Hayden Paddon Hyundai +5.31,2

8. Stephane Lefebvre Citroen +7.14,7

9. Pontus Tidemand Skoda +9.11,1

10. Teemu Suninen Ford +10.02,9