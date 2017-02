Mikael Granlund tekee kovaa jälkeä

Patrik Laineen ja Sebastian Ahon tehot hämmästyttävät. He saavat Suomen medioissa NHL-kiekkoilijoista päähuomion. Siinä sivussa Mikael Granlund on kuitenkin NHL:n suomalaisten pistepörssin kärjessä.

Granlund saavutti sunnuntaina kauden 50:nnen tehopisteensä tehtyään maalin Mikko Koivun syötöstä seuransa Minnesota Wildin voittaessa Detroit Red Wingsin 6-3. Granlund on tällä kaudella saalistanut 55 ottelussa tehopisteet 16+34=50. NHL-kauden piste-ennätyksensä hän on jo rikkonut ja Minnesotan sisäisessä pistepörssissä hän on ykkösenä.

Aiemman runkosarjan piste-ennätyksensä 13+31=44 Granlund teki viime kaudella. Siihen pistemäärään tarvittiin 82 ottelua.

SM-liigassa Granlund rikkoi 50 pisteen haamurajan HIFK:ssa kaudella 2011-12. Silloin hän keräsi 45 ottelussa tehopisteet 20+31=51.

Viime kaudella NHL:ssä 50 pisteen haamurajaan ylsivät suomalaisista vain Jussi Jokinen, Aleksander Barkov ja Mikko Koivu. Granlundin tutkapari Koivu on tällä kaudella kerännyt 54 ottelussa tehopisteet 16+24=40.

Granlundin siirtäminen laitahyökkääjäksi oli oikea veto. Hän on siinä roolissa parhaimmillaan. Tulokset puhuvat puolestaan koko Minnesota Wildin kannalta seuran johtaessa NHL:n läntistä konferenssia.

Enemmän pisteitä on kerännyt vain idän kärkijoukkue Washington Capitals. Washingtonilla pisteitä on 84 ja Minnesotalla 80.

Granlund pelasi viime keväänä erinomaisen MM-turnauksen Moskovassa ja Pietarissa. Jos Minnesota Wild jatkaa nykyisessä iskussaan, ei Granlund ehtine tulevan kevään MM-kisoihin Pariisiin ja Kölniin. Wildillä on realistinen mahdollisuus Stanley Cupin finaaleihin.

Granlund täyttää helmikuun lopulla 25 vuotta. Ikänsä puolesta hän on pelaajana pian parhaimmillaan.