Valtteri Bottas nousi ”isompaan sarjaan”, näkyy myös tilipussissa

Kausi 2017 on Valtteri Bottaksen uralle käänteentekevä vuosi. Hän pääsee kisaamaan Formula ykkösiä viime vuodet hallinneessa Mercedes-tallissa. Bottaksen sopimus on vain 1+1 -vuotinen, joten alkavalla kaudella hänellä ei ole varaa epäonnistua.

Vaikka Bottas epäonnistuisi Williamsilla, tienaa hän silti mukavasti. Kun Williams-tallissa Bottas tienasi viime kaudella noin 3,5 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, tienaa hän tänä vuonna Mercedeksellä The Drive-sivuston mukaan 8,5 miljoonaa.

Jopa Kimi Räikkönen jää tienesteissä Bottaksen taakse. Kimin vuosipalkka on seitsemän miljoonaa dollaria.

F1:n eniten tienaavin kolmikko on omassa kastissaan. Fernando Alonson vuosiansio on tänä vuonna 40 miljoonaa ja Bottaksen tallikaverin Lewis Hamiltonin 31 miljoonaa dollaria. Räikkösen tallikaveri Sebastian Vettel tienaa 30 miljoonaa. Tienestien kärkikolmikon ansioihin on huomioitu heidän sponsoritulonsa.

Hamiltonista on luotu Bottakselle uhkakuvia. Olihan Heikki Kovalainen Hamiltonin McLaren-tallikaverina alakynnessä 2008-09. Hamiltonin isä Anthony Hamilton psyykkasi jo Bottasta todettuaan poikansa olevan vaarallinen Bottaksen urakehityksen kannalta.

Bottas antaa ymmärtää, ettei moisista psyykkauksista välitä.

- Mentaliteettiini ei kuulu asettua kakkospaikalle. Nyt saan loistavan tilaisuuden todistaa taitoni. Pystyn ajamaan kovaa, eikä se tule katoamaan. Pitää vain luottaa itseeni, Bottas sanoi Stuttgarter Nachrichten -lehden mukaan.

Hamiltonista Bottaksella ei ole pahaa sanottavaa.

- Odotan innolla hyvää taistelua radalla hänen kanssaan sekä sitä, että opin tuntemaan hänet paremmin sekä persoonana että tiimikaverina, Bottas sanoi.

F1-testit alkavat Barcelonassa parin viikon kuluttua. Kauden avauskisa ajetaan maaliskuun lopulla Australian Melbournessa.

F1-kuskien arvioidut tulot 2017:

Fernando Alonso McLaren 40,0 miljoonaa dollaria

Lewis Hamilton Mercedes 31,0

Sebastian Vettel Ferrari 30,0

Valtteri Bottas Mercedes 8,5

Kimi Räikkönen Ferrari 7,0

Daniel Ricciardo Red Bull 6,5

Felipe Massa Williams 5,0

Nico Hülkenberg Renault 3,0

Max Verstappen Red Bull 3,0

Sergio Perez Force India 2,5

Romain Grosjean Haas 1,5

Kevin Magnussen Haas 1,0

Jolyon Palmer Renault 1,0

Daniil Kvyat Toro Rosso 0,75

Carlos Sainz Toro Rosso 0,75

Stoffel Vandoorne McLaren 0,3

Marcus Ericsson Sauber 0,285

Esteban Ocon Force India 0,185

Pascal Wehrlein Sauber 0,15

Lance Stroll Williams ei tietoa