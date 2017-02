Mitä ihmettä? KooKoota tyhjentänyt HIFK hävisi, heikentynyt KooKoo voitti

HIFK kohahdutti sunnuntaina hankittuaan tyhjennysmyyntinsä aloittaneen KooKoon parhaimmistoa. KooKoosta HIFK:hon suuntasivat hyökkääjät Jarkko Malinen, Kai Kantola sekä puolustaja Ryan O´Connor.

Tiistaina kolmikko oli ensi kertaa tositoimissa HIFK:ssa, kun Ilves vieraili Helsingissä. Ilves voitti HIFK:n 4-1.

- No, ei se helppoa ole tulla. Malinen otti hyvin aloituksia ja hän on erittäin hyvä pelaaja meille. Kaitsu (Kantola) sai hankittua jäähyn ja maalin edessä hän oli vahva. O´Connorilta pari hyvää juttua. Vielä kun olisi maalin tehnyt siinä toisessa erässä, kun se paikka oli. Hyvä startti heiltä, HIFK:n valmentaja Antti Törmänen kehui uusia pelaajiaan.

HIFK teki ottelun alla yllättävän maalivahtivalinnan, kun Niilo Halonen komennettiin luukulle. Debytantti joutui pisteiden tärkeyden huomioon ottaen kovaan paikkaan ja ottelun vanhetessa kävi ilmi, että se paikka oli liian kova.

- Toinen maalivahti on telakalla ja toinen (Kevin Lankinen) oli oksennustaudissa vasta, eikä oikein pystynyt pelaamaan. Sen takia oli Halonen maalissa. Totta kai se oli hänelle ikävän kova paikka. Kova paikka pojalle, Törmänen perusteli maalivahtivalintaa.

Törmäseltä löytyi sanottavaa myös tuomarien toiminnasta. Ajassa 29.59 Ilveksen Jerry D`Amigo taklasi keskialueella HIFK:n Kai Kantolaa voimakkaasti. Amerikkalaiselle tuomittiin tilanteesta kahden minuutin rangaistus.

- Sen mitä itse näin, niin eikö se päähän siinä osunut, mutta eihän se nyt mitään merkitse, jos sattuu näin päin. Jos tilanne olisi ollut toiste päin, niin me tiedetään, mitä olisi tapahtunut. Mun mielestä olisi voinut tulla isompikin rangaistus, mutta semmosta se on, Törmänen ihmetteli.

Liigan kurinpidolle Törmänen ei kuitenkaan sen kummempia terveisiä lähettänyt.

- Mitäpä se nyt enää hyödyttää. Ei me saada siitä enää tähän peliin ylivoimaa, niin sama se on, mitä siellä on.

HIFK:n tilanne on kriittinen. Kauden alla suurena mestarisuosikkina pidetty ryhmä on jopa vaarassa romahtaa kokonaan pudotuspeleistä ulos. Kuuden parhaan joukkoon helsinkiläisillä on matkaa jo 12 pistettä ja alaspäin ulos pudotuspeleistä on matkaa enää vain viisi pistettä.

- Ei auta miettiä. 10 peliä on jäljellä. Meidän pitää ottaa hyvät asiat tästä pelistä mukaan ja kasvattaa tätä joukkuetta. Nyt meillä on uusi joukkue ja tästä pitää tavallaan tehdä uusi joukkue. Vielä ei siihen pystytty täyttä 60 minuuttia. 20 minuuttia siihen pystyttiin. Sanotaan, että toinen erä oli sitä. Siellä oli paljon hyvää, mutta ei koko peliä lähellekään. Se on nyt se ykköstehtävä tässä, Törmänen linjasi loppukauden teesit.

Samaan aikaan KooKoo pelasi Kouvolassa Vaasan Sportia vastaan. Heikentynyt KooKoo voitti yllättäen 4-2. Katsojamäärä 2421 kertoi oleellisen kouvolalaisten mielipiteestä tyhjennysmyyntiä kohtaan.

KooKoolla olisi yhä mahdollisuuksia pudotuspelipaikkaan. Ero viimeisessä paikassa olevaan Sportiin kaventui seitsemään pisteeseen. HIFK on Sportia kolme pistettä edellä.

Myös Jukurit jatkaa sitkeästi taistelua pudotuspelipaikasta. Se voitti Mikkelissä Lukon jatkoajalla 4-3 ja kavensi Sportin etumatkan kahteen pisteeseen.

Tappara kasvatti sarjajohtonsa yhdeksään pisteeseen voitettuaan kärkipelissä KalPan 4-3. HPK otti entistä vahvemman kiinnityksen suoraan puolivälieräpaikkaan voitettuaan Pelicansin rankkarikisan jälkeen 4-3.

Kärpät on loppukaudella piristynyt. Kai Suikkasen ryhmä voitti sarjajumbo SaiPan Lappeenrannassa 5-3.