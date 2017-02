Hurja ilta Pariisissa, Barcelona ja Messi jäivät todellisen ”Eiffel-tornin” alle

Paris Saint-Germainin ja FC Barcelonan välisestä jalkapallon Mestareiden liigan ottelusta Pariisissa odotettiin tasaista näytelmää. PSG:n voitto ei olisi ollut yllätys, mutta merkittävä yllätys oli, että ottelu päättyi PSG:n 4-0 -voittoon.

PSG oli Barcelonaa kaikessa tekemisessä parempi. Barcelona kaatui siihenkin, että Lionel Messi oli huono. Häneltä riistettiin palloja useasti.

Messi seurasi hämmentyneenä Argentiinan maajoukkuekaverinsa Angel di Marian juhlintaa. Di Maria täytti tiistaina 29 vuotta ja teki synttäreidensä kunniaksi kaksi maalia. Ensimmäinen maaleista syntyi upeasta maalipotkusta.

Muut PSG:n maalit viimeistelivät Julian Draxler ja Edinson Cavani. Barcelonan puolustuksesta juostiin helposti läpi.

PSG aloitti kautensa Ranskan jalkapalloliigassa vaatimattomasti, mutta on viime aikoina tehnyt komeaa jälkeä. Zlatan-krapulasta toipunut pariisilaisjoukkue on enää kolmen pisteen päässä kärkijoukkue Monacosta.

Olisi melkoinen yllätys, jos 8. maaliskuuta Barcelonan Camp Noulla PSG otteluparin häviäisi. Jalkapallossa voi sattua tietysti kaikenlaista, mutta PSG:n tasoinen joukkue ei Barcelonaa vastaan neljää maalia päästä. Jos päästäisi, olisi kyseessä yksi jalkapallohistorian uskomattomimmista sulamisista.

Barcelona on alakynnessä myös Espanja La Ligassa, vaikka sarjataulukossa toisena onkin. Real Madrid on kuitenkin pisteen edellä, vaikka on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Mestareiden liigasta putoaminen neljännesvälierissä on Barcelonalla enemmän kuin lähellä. Henkisesti takaisku on kova.

Tiistaina ensimmäisen neljännesvälieräottelunsa pelasivat myös Benfica ja Borussia Dortmund. Benfica voitti Lissabonissa 1-0. Voittomaalin viimeisteli Kreikan maajoukkuemies Kostas Mitroglou.

Dortmundin maalitykki Pierre-Emerick Aubameyang tuhri monta maalipaikkaa. Hän pääsi vetämään rankkariakin, jossa epäonnistui surkeasti.