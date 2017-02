Patrik Laineen erinomaisuus hämmästyttää

Patrik Laine teki NHL:ssä tiistaina jo kauden kolmannen hattutemppunsa. Hän teki Winnipeg Jetsin 5-2 -voitossa Dallas Starsista ottelun avausmaalin ja voittomaalin. Hattutemppunsa Laine sinetöi osumalla tyhjiin.

Tulokaspelaaja on viimeksi pystynyt kolmeen hattutemppuun NHL:ssa kaudella 1992-93. Tuolloin Teemu Selänne teki viisi hattutemppua ja Eric Lindros kolme.

NHL:ssä on nähty kuluvalla kaudella jo kuusi suomalaista hattutemppua, joista puolet on Laineen nimissä. Kolmen maalin iltaa ovat viettäneet myös Carolina Hurricanesin Sebastian Aho, Minnesota Wildin Mikael Granlund ja Colorado Avalanchen Mikko Rantanen.

Laine on ollut todellinen painajainen Dallasille. Laineen kotisaldo Starsia vastaan on nyt 8+1.

- Olen pelannut kolme kotiottelua heitä (Dallas) vastaan ja tehnyt kahdeksan maalia. En tiedä, mitä tapahtuu. Toivon, että pelaisimme useammin heitä vastaan, Laine virnuili Winnipegin verkkosivuilla.

Laine oli jäänyt viidessä edellisessä ottelussa ilman maalia.

- Ainahan on mukava tehdä maaleja. Valtava ottelu minulle, ketjulleni ja koko joukkueelle. Halusin vain pelata yksinkertaisemmin, laittaa kiekkoja maalille ja toivoa parasta. Meillä oli hyviä maalipaikkoja ja onnistuimme viimeistelemään niistä, Laine sanoi.

Laineen kauden saldo on nyt 26+21=47. Hän nousi NHL:n maalipörssissä jaetulle kuudennelle sijalle. Tulokkaiden pistepörssissä Laine on kakkosena Toronton Mitchell Marnerin (15+33=48) jälkeen. Tulokkaiden maalipörssiä johtava Toronton Auston Matthews on saalistanut tehot 27+19=46.

Laine on vasta 18-vuotias. Avoin kysymys on, miten hyväksi hän voi vielä kehittyä?