Jokerit sittenkin pudotuspeleissä: ”Paineet seuraavaksi vastustajalla”

Jokerit selvitti tiensä KHL:n pudotuspeleihin tappiollakin. Torstaina Helsingissä Ak Bars Kazan voitti Jokerit 5-4, mutta Jokereiden ainoa uhkaaja HC Sotshi menetti mahdollisuutensa pudotuspeleihin hävittyään Pietarissa SKA:lle 2-6.

Jokerit johti Kazania vastaan 2-0 ja 3-1. Jokereiden hyökkääjä Petteri Wirtanen vastasi kiertelevästi kysymykseen, oliko Pietarin ottelun tapahtumilla merkitystä ottelun kulkuun?

- Kyllähän sitä tilannetta näytettiin siellä aika tiheeseen. Ei sen pitäisi peliin vaikuttaa. Vaikuttiko sitten? En usko, mutta kyllähän se oli aika selvää siinä, Wirtanen sanoi Uudelle Suomelle.

Tammikuun lopulla Jokereiden peli koheni huomattavasti.

- Sovittiin yhdessä, että aletaan päästämään vähemmän maaleja ja ollaan positiivisina. Se kantoi hedelmää, arvioi Wirtanen.

Jokereiden valmentaja Jukka Jalonen arvioi, että Pietarin ottelun kululla oli Kazan-otteluun vaikutusta.

- Tää oli hyvä jääkiekko-ottelu. Kovavauhtinen peli. Tiukka vääntö. Ehkä vähän vaikutti meidän peliin, mitä kuultiin Pietarista. Osa puhalsi ilmat pihalla siinä ottelun aikana. Ei saatu ihan kaikkea irti loppuun asti. Mutta tämän pelin lopputuloksella ei ollut isossa kuvassa merkitystä, Jalonen totesi.

Jalosen mukaan kova paine on vaikuttanut Jokereiden esityksiin. Tappioita on tullut heikompia joukkueita vastaan.

- Pitkään oltiin paineen alla. Se on tuonut meidän tekemiseen tietynlaista arkuutta, epävarmuutta ja vähän pelkoakin. On se meidän otteista näkynyt, mutta tiukassa paikassa puristettiin vieraissa kolme voittoa ja niiden ansiosta päästiin playoffeihin. Ansaittu playoff-paikka.

Itseluottamus on ollut Jalosen mielestä nyt kunnossa.

- Moni ei meihin uskonut, mutta uskottiin itseemme. Lopputulos on erittäin hyvä meidän kannalta.

Parannettavaakin Jalosen mukaan löytyy.

- Kaipaan rohkeutta kiekolliseen peliin lisää. Meidän pitää uskaltaa hyökätä paremmin ja pysyä kiekossa paremmin riistojen jälkeen eikä roiskia. Se on yksi juttu, millä voidaan ottaa muutama askel eteenpäin.

Jalosen mukaan viimeisen runkosarjaottelun vastustaja oli samaa luokkaa kuin tuleva pudotuspelivastustaja. Jokerit kohtaa joko Moskovan TsSKA:n tai SKA Pietarin.

- Tänään pelattiin laadukasta joukkuetta vastaan erittäin hyvin. Ei TsSKA tai SKA ole sen kummempi kuin Ak Bars. Ollaan tällä kaudella voitettu TsSKA:a ja SKA:ta vastaan kuusi peliä kahdeksasta.

- Tiukassa paikassa ollaan oltu hyviä. Monta viikkoa ollaan oltu paineen alla. Nyt lähdetään vähän rennommasta tilasta haastamaan jompaa kumpaa isoa, jolla on taas kaikki paineet tykönänsä. Mielenkiintoista katsoa, miten siellä pärjätään, Jalonen päätti.

Jokereiden kanadalaispuolustaja Chay Genoway uskoo viime aikojen vireen palvelevan joukkuetta pudotuspeleissä.

- Meidän pitäisi ottaa mukaan paljon itseluottamusta. Olemme pelanneet hyvin ja pelanneet siten, kuin pitää pelatakin. Puolustuksessa olemme olleet hyviä, vaikka tänään tietysti annoimme viisi maalia. Itseluottamusta pitää olla ja se on avain, kun mennään pudotuspeleihin, Genoway totesi.

Pudotuspeleissä Jokereiden haaste on kuitenkin kova. Vastaan tulee joko TsSKA Moskova tai SKA Pietari.

- Paineita on varmasti enemmän vastustajalla, mutta kyse on pudotuspeleistä. Tulee joka tapauksessa hauskaa. Meilläkin on tietysti paineita. Haluamme voittaa, Genoway ilmoitti.