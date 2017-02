SM-liigan erikoinen logiikka: Tyhjennysmyynnin jälkeen menestystä

KooKoo ja SaiPa myivät parhaita pelaajiaan ennen siirtorajan umpeutumista. Kun mahdollisuudet pudotuspeleihin muuttuivat teoreettisiksi, oli seurajohdon pakko ajatella taloutta. Urheilulle oli vain pyllistettävä.

Kaiken logiikan vastaisesti tyhjennysmyynti näyttääkin vain parantavan ”luovuttajan” otteita. KooKoo otti torstaina jo toisen perättäisen voittonsa lyötyään Kärpät 4-3. SaiPa puolestaan voitti tyhjennyksensä jälkeen torstaina Sportin 1-0.

Hämmästyttävää, mutta totta, on KooKoo vain neljä pisteen päässä pudotuspeliviivasta. Jos KooKoo selviää heikentyneellä ryhmällään pudotuspeleihin, on seuran urheilutoimenjohdolla itsetutkiskelun paikka.

Tyhjennysmyyntejä suorittaneiden joukkueiden yleisömäärät ovat karuja. KooKoo-Kärpät ottelua seurasi Kouvolassa 2652 ja SaiPa-Sport -ottelua Lappeenrannassa 2445. Yleisömäärät ovat samaa tasoa vuodentakaisen kriisijoukkueen, sittemmin konkurssiin ajautuneen Espoo Bluesin viimeisen kauden yleisömäärien kanssa.

Ilves on KooKoon tavoin taistelemassa vielä pudotuspelipaikasta. Se voitti torstain kotiottelussaan HPK:n 4-0. Viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni oleva Sport on vain kaksi pistettä Ilvestä edellä ja kriisijoukkue HIFK:honkin Ilveksellä on matkaa vain viisi pistettä.

Kärkijoukkue Tappara taipui torstaina Lahdessa Pelicansille voittolaukauskisan jälkeen 2-3. Pelicans on sarjassa kuudentena. HIFK on Pelicansia 14 pistettä perässä, joten näyttää epätodennäköiseltä, että HIFK voisi saavuttaa suoran puolivälieräpaikan.