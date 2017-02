Kriisijoukkue HIFK voitti vaihteeksi

HIFK:n heikot suoritukset ovat jääkiekon Liigan kuume puheenaihe. Tämän vuoden puolella HIFK on rämpinyt pahasti ja uhkaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle.

KooKoosta kovia vahvistuksia hankkinut HIFK hävisi tiistaina Ilvekselle 1-4 ja perjantaina TPS:lle 3-5. Lauantaina tuli kuitenkin voitto. Sport kaatui HIFK:lle Vaasassa Roope Hintzin maalilla 1-0.

Hyvänä HIFK:n peliesitystä ei voinut pitää. Joukkueen kriisiä ajatellessa kolmen pisteen potti on kuitenkin loistava tulos.

On silti yhä mahdollista, että HIFK karsiutuisi pudotuspeleistä. HIFK on sarjataulukossa yhdeksäntenä. Sport on jäänyt HIFK:sta kuusi ja Jukurit sekä Ilves seitsemän pistettä. HIFK:n onneksi Ilves hävisi lauantaina jatkoajalla Tapparalle 2-3 ja Jukurit SaiPalle 1-2.

Tappara johtaa sarjaa nyt yhdeksällä pisteellä. Toisena oleva TPS hävisi lauantaina HPK:lle 1-2 ja kolmantena oleva KalPa JYPille 1-5. JYP jatkaa sarjassa neljäntenä ja HPK viidentenä.

Tapparalla, TPS:llä ja KalPalla on jäljellä vielä kahdeksan ottelua. Tapparan pitäisi kohdata pitkä tappioputki hävitäkseen runkosarjan voiton.

Lukon toiveet pudotuspelipaikasta kokivat takaiskun 1-4 -tappiolla Ässille. Pelicans hävisi nousukuntoiselle Kärpille 1-5, joten seitsemäntenä oleva Ässät on vain kaksi pistettä kuudentena olevaa Pelicansia perässä.