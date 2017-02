Suomella monta mitaliehdokasta Lahdessa, naisten joukkueisiin ylitarjontaa

Hiihdon MM-kisat alkavat Lahdessa ensi keskiviikkona. Pari vuotta sitten Falunissa Suomi saavutti vain yhden mitalin naisten viestijoukkueen otettua pronssia, mutta nyt menestysodotukset ovat paljon korkeammalla.

Sunnuntaina maailmancupin 15 kilometrin perinteisen kisassa Viron Otepäässä Iivo Niskanen sijoittui Norjan Martin Johnsrud Sundbyn jälkeen toiseksi. Matti Heikkinen oli viides, Sami Jauhojärvi 20:s, Ville Nousiainen 23:s, Lari Lehtonen 24:s ja Perttu Hyvärinen 27:s .

- Raskas 15 kilometriä, yksi rankimmista. Keli oli hidas, latu oli rankka. Ei se helpolta tuntunut, sija on hyvä, vaikka ero voittajaan on aika iso. Yksi mies oli ylitse muiden. Totta kai on luottavainen mieli, haastavat keliolosuhteet, niin ei voi ihan suoraa johtopäätöstä tehdä muiden kunnosta, Niskanen sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa.

Lahden MM-kisoissa Niskanen ja Heikkinen ovat mitaliehdokkaita. Maailmancupissa he ovat kisanneet tällä kaudella tasaisesti kärjen vauhdissa.

- Kaikki olivat pisteillä, se on todella hyvin. Tasaisuus on myös positiivista, se mahdollistaa nostoja. Iivo hiihti podiumille ja Matin vauhti löytyi, sai ankkurin Sundbyn perään, kommentoi Suomen päävalmentaja Reijo Jylhä miesten suorituksista Otepäässä.

Naisten viestijoukkueen pitäisi Lahdessa alisuorittaa pahasti jäädäkseen mitalitta. Krista Pärmäkoski jäi sunnuntaina Otepäässä 10 kilometrin kisassa kuudenneksi, mutta häntä voi pitää merkittävänä mitalisuosikkina henkilökohtaisilla matkoilla.

- Hiihto ei ollut mitään helppoa tai rentoa, huonolla tunteella pystyi kuudenneksi hiihtämään. Erot ovat aika isoja. Vaikea sanoa suksista, itse olisi kaivannut ehkä vähän enemmän pitoa, Pärmäkoski analysoi sunnuntain kisaansa.

- Parannettavaa jäi MM-kisoihin, missään nimessä en ole tyytyväinen tähän suoritukseen. Hyvä, että jäi nälkää. Uskon, että kun saadaan hyvä tunne aikaan, niin kisoissa tulee paljon parempia tuloksia, Pärmäkoski jatkoi.

Aiemmin yleisurheilua harrastanut Johanna Matintalo oli Otepäässä peräti 12:s. Hän on nousemassa MM-kisajoukkueeseen.

Kerttu Niskanen oli sunnuntaina 14:s, Aino-Kaisa Saarinen 15:s, Laura Mononen 17:s ja Anne Kyllönen 30:s.

- Ehkä nostan Johannan hiihtoa kaikista eniten esille, ei ole moniin vuosiin tullut uusia hiihtäjiä noin lähelle, päävalmentaja Reijo Jylhä kommentoi.

Naisten matkoille Suomella on hyvistä hiihtäjistä ylitarjontaa jo ilman Matintaloakin. Ampumahiihtäjät Mari Laukkanen ja Kaisa Mäkäräinen on valittu Lahden MM-kisoihin ja Laukkanen on mukana ainakin sprintissä.

Viime vuosien menestynein naisten arvokisahiihtäjä Aino-Kaisa Saarinen tuottaa valitsijoille ongelmia. Meriittejä hänellä riittää aiemmilta vuosilta, mutta on toinen juttu, mahtuuko hän Suomen joukkueeseen yhdellekään matkalle.