Salibandyssa tehty surullista historiaa

Miesten Salibandyliigan kauden puheenaihe ovat olleet epätasaiset ottelut. Joukkueita pääsarjassa on 14, mikä monien mielestä on aivan liikaa. Kymmenen joukkueen sarja olisi sopivampi.

Konkreettinen esimerkki liian suuresta joukkuemäärästä saatiin sunnuntaina, kun Happee murskasi sarjajumbo M Teamin 17-0. Kyse on sarjan historian suurimmasta voitosta. Edellinen ennätys oli vuodelta 2007, kun SSV voitti HIFK:n 17-1.

Sarjajärki Classic on kerännyt 23 ottelussa 39 pistettä. Sarjajumbo M Teamilla pisteitä on kahdeksan. M Team on vain viisi pistettä neljänneksi viimeisenä olevaa KooVeetä perässä.

Salibandyliigassa tehtiin fiksu päätös, kun mestaruus ratkaistaan nykyään superfinaalissa. Kyseinen yleisöä kiinnostava loppuottelu saa enemmän huomiota kuin loppuottelusarja.

On vain valitettavaa, että ylipaisutettu 14 joukkueen sarja sisältää niin paljon epätasaisia pelejä. Tasokkaiden pelaajien määrä ei yksinkertaisesti riitä siihen, että 14 joukkueella voitaisiin pelata tasaista sarjaa.

Salibandyliigalla on vielä pitkä matka ammattilaissarjaksi. Edellytyksiä ammattilaisuuteen voisi Suomessa silti olla. Onhan salibandyllä paljon harrastajia.

Sarjan tiivistäminen voisi auttaa tiellä ammattilaisuuteen. Suljettua sarjaa ei kannata perustaa, mutta joukkuemäärää vähentämällä saataisiin tasaisempia pelejä ja enemmän mielenkiintoa.

Lukemin 17-0 päättyvää ottelua voi pitää melkoisena farssina.