Patrik Laineen hurjalle kaudelle jatkoa, viikon paras

Patrik Lainetta voi kehua viikosta toiseen. Hänen ilmiömäiseen NHL:n debyyttikauteensa on kuulunut jo kolme hattutemppua.

Maanantaina NHL valitsi Laineen viime viikon parhaaksi pelaajakseen. Laine saalisti viime viikolla neljässä Winnipeg Jetsin ottelussa tehopisteet 5+3=8.

Laine kilpailee myös vahvasti NHL:n maalipörssin voitosta sekä tulokkaiden ja suomalaisten pistepörssien voitosta. Suomalaisten pistepörssissä Laine on toisena. Hän on saalistanut 54 ottelussa tehopisteet 28+24=52. Mikael Granlund on edellä kerättyään 58 ottelussa tehopisteet 17+36=53.

Laineella olisi aikaa kasvattaa tehojaan runkosarjassa vielä 20 ottelussa. On hyvin mahdollista, että Winnipeg Jetsin pelit päättyisivät runkosarjaan. Joukkue on pudotuspeliviivan alapuolella.

Suomessa moni toivoo tietysti Winnipegin kauden aikaista päättymistä. Olisihan Laine merkittävä vahvistus Leijonille MM-kisoihin Pariisiin ja Kölniin.

Laine voisi saada MM-kisoihin rinnalleen tutun tutkaparinsa Sebastian Ahon. Laineen tavoin debyyttikaudellaan hattutemppuun yltäneen Ahonkin kausi uhkaa päättyä NHL:ssä runkosarjaan. Carolina Hurricanes on itäisessä konferenssissa viimeisenä.