HIFK voitti, Törmänen ottaa kaikki putket vastaan

Alkuvuodesta kriisissä ollut HIFK otti tiistaina toisen perättäisen voittonsa. Joukkue kaatoi KooKoon Helsingissä 3-2. HIFK alkaa olla melko lähellä säälipudotuspelipaikkansa varmistamista.

- Kaikki putket otetaan vastaan, HIFK:n valmentaja Antti Törmänen hymyili.

- Vähän sillä tavalla outo fiilis oli ensimmäisessä erän jälkeen. Yleensä me ollaan painettu, mutta nyt KooKoo painoi siinä, mutta silti me oltiin johdossa. Vähän käsijarrulla tultiin. Mutta se on hyvä poikkeus. Yleensä me ollaan tultu ensimmäisissä erissä hanakasti ja huomattu, että ollaan häviöllä. Toinen erä oli energisempi, saatiin siinä viidellä kolmea vastaan ylivoima, siinä olisi kannattanut tehdä. Se oli kuitenkin meidän erä selkeästi. Viimeisessä erässä vähän sössittiin siinä yksi maali, mutta onneksi saatiin ratkaisumaali vähän onnekkaasti. Olihan sen aika jo meillekin, Törmänen sanoi.

HIFK:n kaudelle on ollut kuvaavaa se, ettei joukkue tunnu takaiskuja kestävän. Nyt helsinkiläiset selvisivät illasta kuivin jaloin, vaikka KooKoo nousikin kahdesti rinnalle.

- Nyt se vaati tuollaisen lörpyn. (Ryan) O´Connor tiesi et tuttu veskari on vastassa. Ehkä hän tiesi, mikä pitää löytää. No, se oli kevennys. Mutta näin se on. Nytkin se kavennus oli ihan joutava maali siinä. Mutta hyvä taistelu loppuun ja isot pisteet, Törmänen sanoi.

HIFK sai tiistaina apuja myös sairastuvalta, kun pitkään sivussa ollut maalivahti Niklas Bäckström palasi maalille.

- Totta kai se on hyvä. Lankinen pelasi viimeksi loistavan pelin, mutta se olisi hyvä, että meillä olisi kaksi veskaria, että toinen pääsee välillä huilaamaan, ettei tule yhtään heikkoa peliä siellä välissä. Sitä me haetaan ja Nikke on tärkeä jätkä meille ja tämä oli hänelle loistava paluu, Törmänen kehui NHL-konkaria.

HIFK on juuri nyt hyvässä tuloskunnossa. Onko HIFK:n kurssi nyt kääntynyt?

- On kääntynyt, Törmänen vastasi hetkeäkään epäröimättä ja jatkoi:

- Ei se ollut sarkasmia. Totta kai se on kääntynyt. Kun iso laiva kääntyy, niin se tekee ison mutkan. Nyt se on tehty ja se menee oikeaan suuntaan, Törmänen linjasi.

Tappara voitti SaiPan rankkarikisan päätteeksi 1-0 ja johtaa sarjaa 11 pisteen turvin. JYP vahvisti asemiaan nelospaikalla voitettuaan HPK:n 3-1. Nelospaikka tuo puolivälieriin kotiedun.

Ässät nousi kuudenneksi voitettuaan Ilveksen Tampereella varsinaisella peliajalla 1-0. Kärpät voitti Vaasassa Sportin jatkoajalla 5-4. Kärpät on kahdeksantena neljä pistettä HIFK:ta edellä.