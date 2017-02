Hämmästyttävä futisilta, 14 maalia Mestareiden liigassa

Jalkapallosta piittaamattomat arvostelevat peliä tylsäksi, mutta tiistaina pelatuissa kahdessa Mestareiden liigan ottelussa tylsyys oli käsite toisesta vieraasta maailmasta. Manchester City voitti kotonaan AS Monacon 5-3 ja Atletico Madrid nappasi Saksassa 4-2 -vierasvoiton Bayer Leverkusenista.

Man Cityn puolustusta on moitittu Valioliigassa pitkin kautta. Joukkue on sarjassa toisena, mutta kahdeksan pisteen takamatka Chelseaan perustuu paljolti siihen, että maaleja on mennyt liikaa omiin.

Myös Ranskan liigan kärkijoukkue Monaco piti Cityn puolustusta pilkkanaan. Radamel Falcao osui kahdesti ja City voi kiittää onneaan, että Falcao muni rankkarin.

John Stones, 22, on Englannin lupaavin puolustaja. Häntä vietiin silti kuin pässiä narussa, kun Falcao teki illan toisen maalinsa. Stones toki korjasi erheensä tekemällä kulmapotkutilanteesta ottelun voittomaalin.

Cityn tähti oli kaksi maalia tehnyt rikkonaisen kauden kokenut Sergio Agüero. Hän osoitti olevansa yhä paikkansa arvoinen.

Citylla on varaa hävitä Madridissa toisessa osaottelussa 15. maaliskuuta maalilla. Monaco tarvitsee kahden maalin voiton. Kolmesta vierasmaalista voi olla vielä hyvinkin apua.

Atletico Madrid on lähellä jatkopaikkaa neljällä vierasmaalillaan. Leverkusenin puolustus sahattiin kunnolla rikki.

Avausmaali syntyi Saulin komeasta laukauksesta. Antoine Griezmann teki toisen maalin yläriman kautta ja Kevin Gameiro osui rankkarista. Lopuksi osui vielä ikinuori Fernando Torres.

Leverkusen hallitsi peliä toisella puoliajalla ja sai kaksi maalia. Toisen Atletico teki nolosti omiin.

Leverkusenin Joel Pohjanpalo aloitti penkillä, mutta tuli vaihdosta sisään 66. minuutilla. ”Jolle” tuhri yhden loistavan maalipaikan.

Leverkusen ja Pohjanpalo tarvitsevat 15. maaliskuuta pienoisen ihmeen päästäkseen jatkoon. Atletico on paha vastahyökkäysjoukkue, kun kolmen maalin tappioasemassa pitäisi kaventaa. 2-0 -voittokaan ei Leverkusenille riitä.