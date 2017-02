Uskomaton Patrik Laine liittyi jo suomalaisten kolmenkympin kerhoon

Jääkiekkosensaatio Patrik Laine teki tiistaina kaksi maalia seuransa Winnipeg Jetsin 4-5 -jatkoaikatappiossa Toronto Maple Leafsille. Kauden kokonaissaldossaan Laine sai samalla 30 maalia täyteen.

Laine on kaikkien aikojen kymmenes suomalaispelaaja NHL:ssä, joka kauden aikana on onnistunut maalinteossa 30 kertaa. Yhä peliuraansa jatkavista kiekkoilijoista vastaavaan on kyennyt Jussi Jokinen.

- Kuten olen sanonut aikaisemminkin, niin on aina hauska maalata. Minulla on nyt 30. Se on mukava numero, Laine totesi Winnipeg Jetsin verkkosivuilla.

Laineen tavoitteet ennen tulokaskauttaan olivat paljon vaatimattomammat.

- Kauden tavoitteeni oli tehdä yksi maali. Tavoitteeni oli vain mahtua joukkueeseen. Nyt isoin tavoitteeni on auttaa joukkuetta voittamaan.

Teemu Selänne teki ensimmäisellä NHL-kaudellaan 1992-93 peräti 76 maalia. Siihen aikaan maalinteko oli NHL-kiekossa kuitenkin paljon helpompaa.

NHL:n maalipörssissä Laine jahtaa tiukasti Sidney Crosbya. Pittsburgh Penguinsin supertähti Crosby on tällä kaudella onnistunut maalinteossa 30 kertaa.

Laine käy kovaa taistelua myös suomalaisten NHL-pistepörssin voitosta. Hän on 55 ottelussa kerännyt tehopisteet 30+24=54.

Suomalaisten ykkösenä jatkaa Minnesota Wildin Mikael Granlund, joka tiistaina teki kaksi maalia seuransa hävitessä Chicago Blackhawksille 3-5. Granlundin tehopisteet 59 ottelusta ovat 19+36=55.

Laineen tehot eivät ole auttaneet Winnipeg Jetsiä pudotuspeliviivan yläpuolelle. Matkaa pudotuspeliviivalle on kaksi pistettä, mutta Jets on pelannut kolme ottelua enemmän kuin viimeisessä paikassa kiinni oleva Calgary Flames.

NHL-joukkueiden ohjelmaan kuuluu nykyään pakollinen täysi lepotauko kesken kauden. Jetsillä se alkoi Toronto-ottelun jälkeen.

- Meillä on ollut aika hullu sarjaohjelma. Olemme pelanneet paljon otteluita. On mukava saada viisi päivää vapaata ja vain rentoutua, Laine sanoi.

Laine aikoo viettää vapaan nykyisessä kodissaan.

- Menen lämpimään ja aurinkoiseen Winnipegiin, Laine päätti sarkastisesti

30 maalin NHL-kauteen yltäneet suomalaiset (suluissa parhaan kauden maalimäärä):

Teemu Selänne (76)

Jari Kurri (71)

Ilkka Sinisalo (39)

Olli Jokinen (39)

Petri Skriko (38)

Mikko Mäkelä (36)

Esa Tikkanen (34)

Jere Lehtinen (33)

Jussi Jokinen (30)

Patrik Laine (30 kausi kesken)