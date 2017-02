Jokereiden tilanne tukaloitui

Jokerit taisteli Moskovassa tiistaina TsSKA:a vastaan kunniakkaasti, mutta hävisi jatkoerässä 1-2. Sergei Andronov teki voittomaalin, kun ensimmäistä jatkoerää oli pelattu 11 minuuttia.

- Itsekin huomasin, että saatiin jatkoajalla kaveri vähän hämilleen ja painetta heille. Mutta se on niin pienistä kiinni, että voittaa, se voi olla yksi pomppu. Siinä oli vähän huonoa tuuriakin, kun Wirtasen maila hajosi aloituksessa. Täytyy toivoa, että ensi kerralla se on heidän mailansa, joka katkeaa, Jokereiden kokoonpanoon loukkaantumisensa jälkeen palannut Pekka Jormakka sanoi Jokereiden tiedotteessa.

Jokereiden pelissä oli paljon hyvää. Maalivahti Ryan Zapolski torjui 43 kertaa ja TsSKA vaikutti välillä turhautuneelta.

- Alivoima oli helvetin hyvä tänään, ja ei vastustajallakaan mitään älyttömiä paikkoja ollut. Kyllä he joutuvat töitä tekemään. Näytettiin, ettei anneta mitään ilmaiseksi. Pitää keksiä keinot, miten päästään maalipaikoille, sillä se ei ole maailman helpointa hommaa. Erikoistilannepelaaminen on isossa roolissa. Aika harvoin tulee viidellä viittä vastaan paikkoja, se on aika tarkkaa puolustustaistelua , Jormakka jatkoi.

Kliseisen sanonnan mukaisesti maalit kuitenkin ratkaisevat. TsSKA johtaa ottelusarjaa 2-0. Se saa ottelusarjan katkolle jo lauantaina, jos voittaa silloin Helsingissä.

- Ei tässä kannata panikoida, tiukkoja pelejä molemmat. Ei kaveri ole niin ylivoimainen, että voittaisi meidät aina parilla maalilla, tänäänkin venyimme jatkoajalle. Lyödään kotona sarja tasoihin, ja sitten tehdään Moskovasta se yksi kuuluisa vierasryöstö, Jormakka totesi.

Helsingissä pelataan lauantaina ja maanantaina. Jos TsSKA voittaisi molemmat ottelut, päättyisi Jokereiden kausi.

Jokereiden taival KHL:ssä ei ole kuitenkaan päättymässä, jos Hjallis Harkimoon on uskomista. Harkimo tyrmäsi twiitissään perättömiksi Helsingin kiekkopiireistä kiirineet väitteet, ettei Jokerit olisi mukana KHL:ssä ensi kaudella.