Super Bowl-mestari todisti HIFK:n uutta tulemista

Helsingin IFK on selättänyt ainakin toistaiseksi suurimmat vaikeudet jääkiekon SM-liigassa. HIFK kaatoi torstaina Helsingin jäähallissa SaiPan 4-1. Voitto oli helsinkiläisille jo kolmas perättäinen.

HIFK teki neljä maalia, mikä ei ole ollut maalinteko-ongelmien kanssa koko kauden kamppailleelle joukkueelle mitenkään tavallista tällä kaudella. HIFK jaksoi torstaina kuitenkin uskoa loppuun asti siihen, että voittoon tarvittavat maalit tulevat lopulta, kun töitä jaksetaan tehdä. Yksi illan onnistujista oli jälleen HIFK:n yli kaksimetrinen puolustajajärkäle Joe Finley, joka vei kauden toisella maalillaan HIFK:n 4-1-johtoon. Amerikkalaisen maali oli kuin pieni kunnianosoitus paikalle olleille amerikkalaisen jalkapallon NFL-tähdille.

- Tämä oli meille hyvin tärkeä voitto. Saimme kolme pistettä, mutta tämä teki hyvää myös meidän itseluottamukselle, kun saimme maaleja. Saimme myös paljon hyviä maalipaikkoja tänään ja maalivahtimme pelasi hyvän pelin. Iso kiitos siitä hänelle. Tuli ne maalit sitten missä tilanteessa tahansa, on hienoa saada palkinto, Finley sanoi ottelun jälkeen.

Neljä tehtyä maalia sivuaa HIFK:n tämän kauden ennätyslukemia varsinaisella peliajalla. Tämä on melko käsittämätöntä tässä vaiheessa kautta, jos miettii sitä, miten hyökkäysvoimainen helsinkiläisjoukkueen pitäisi ainakin paperilla olla. HIFK laukoi torstaina 67 kertaa, joten neljä maalia ei sitä taustaa vasten aiheuta vielä riemun kiljahduksia.

- Jos tietäisimme syyn siihen, niin kyllähän me korjaisimme sen. Itseluottamus on kaikki kaikessa. Meidän pitää jaksaa uskoa toisiimme. Meillä on paljon laatua kokoonpanossa. Meillä on paljon kokeneita pelaajia ja myös nuoria pelaajia, jotka sopivat hyvin meidän joukkueeseen. Me kaikki luotamme toisiimme. Näette nyt tämän fiiliksen täällä pukukopissa voiton jälkeen. Asiat ovat silloin hyvin, kun voittoja tulee. Nyt keskitymme kuitenkin jo huomiseen. Tästä voi nauttia sen 45 minuuttia ja alkaa sitten valmistautua jo seuraavaan peliin. Meidän tavoitteet on kuitenkin korkealla, mutta tiedämme myös, mikä meitä odottaa. Se on kuitenkin kaikkein tärkeintä, että keskitymme ja valmistaudumme jo pudotuspeleihin, Finley sanoi.

Finley ei nyt syntyneestä maalista huolimatta ole vastaus maalinteko-ongelmiin. Omassa päässä viihtyvä puolustava puolustaja sysää maalinteosta vastuun muille punapaidoille.

- Haha! Rehellisesti sanoen meillä on ollut tällä kaudella paljon paikkoja laittaa kiekkoja maalille. Viivalla pelatessa se maalinteko ei kuitenkaan ole pääasia, vaan kiekon saaminen maalille ja sitä kautta irtokiekkojen saaminen omalle joukkueelle ja kaksinkamppailujen voittaminen maalin edessä. Sitä kautta tulee laatupaikkoja. Olemme tehneet siinä hyvää työtä tällä kaudella, mutta emme ole juurikaan saaneet siitä palkintoa. Puolustajan tehtävä on toimittaa kiekkoa maalille ja sitä kautta se antaa mahdollisuuden voittaa maalin edessä kaksinkamppailuja. Toivottavasti se asia menee nyt oikeaan suuntaan, Finley hymyili.

HIFK oli torstaina kollektiivi. Onnistumisia tuli juuri niille pelaajille, joille niitä ei ole tällä kaudella kovin usein tullut. Finleykin puhuu mielellään "Team Effortista" eli joukkueena pelaamisesta. Se onnistui torstaina.

- Voittaminen on jääkiekossa aina se ultimaattinen tavoite ja pelaaminen joukkueena. Joukkuekavereiden nostaminen uudelle tasolle, jos jollakin on menossa ohi-ilta. Mielestäni tämä ilta oli hyvä esitys meidän joukkuepelistä. Sitä me haluamme tehdä joka ilta, amerikkalainen totesi.

Kolmen voiton putki herättää jo kysymyksen siitä, onko HIFK:n lähes jo kertaalleen uponnut laiva tehnyt nyt ratkaisevan käännöksen parempaan suuntaan. Finleyllä on vastaus kysymykseen valmiina.

- Ehdottomasti. Teimme siirtorajalla pari uutta hankintaa ja nuo kaverit ovat istuneet joukkueeseen hyvin. Sairastuvalta on tullut nyt myös apuja, kun kaverit ovat toipuneet loukkaantumisista. Me luotamme toisiimme ja teemme kovasti töitä harjoituksissa. Joskus tämä on loistava tilanne. Sinulla on joku päämäärä, mitä kohti olet menossa ja moni epäilee meitä. Se on ihan OK. Jos katsot tätä pukuhuonetta, niin näet, ketä meitä täällä on. Tämä on hyvä ja laadukas joukkue. Toivottavasti pystymme jatkamaan työntekoa ja sitten nähdään, mihin se lopulta johtaa, Finley linjasi.

Helpolla voitto ei kuitenkaan irronnut. SaiPa puolusti läpi illan tiiviisti, joskaan se ei juuri hyökkäyspelissä kummallisuuksia esittänyt. HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen vaati omiltaan työntekoa ja sitä hän myös suojateiltaan sai.

- Kyllä se kovan duunin taas vaati. Kyllä me tänään pelattiin suurella sydämellä, mutta meinasi silti mennä vaikeaksi. Jaksettiin onneksi rutistaa ja tuli vielä onnistumisia leveällä rintamalla. Se oli hyvä, Törmänen sanoi.

Voittoputki otettiin punaisten leirissä mielellään vastaan, mutta hattua ei silti vielä heitellä ilmaan. Pelejä on vielä jäljellä. Seitsemän pistettä erottaa HIFK:n tällä hetkellä suorasta pudotuspelipaikasta.

- Joo, nyt tähdätään sitten kolmeen seuraavaan. Ei siinä mitään. Jo huomenna on uusi peli. Hommien pitää vain jatkua koko ajan. Se ollaan nähty, ettei helppoa ole. Vastustaja tuli puolustamaan vaan ja heillä oli myös loistava veskari. Mutta pitää vain jaksaa, Törmänen sanoi.

HIFK:n koko kausi on ollut vaikeaa puurtamista. Ilon hetkiä ovat yleensä seuranneet surun hetket. Nyt sellaiseen ei olisi enää varaa. Joukkue osoitti torstaina luonteensa lujuuden. Tähtisikermä ei lannistunut SaiPan johtomaalista, vaikka kovin usein vastustajan yksikin maali on riittänyt tällä kaudella katkaisemaan selkärangan.

- Me jaksettiin rutistaa loppuun saakka. Usko ei loppunut, eikä alettu yhtään löysäilemään ja kukaan ei lipsunut siitä, miten pelataan. Ei yritetty väkisin saada maalia, vaan luotettiin siihen, että se tulee sieltä lopulta, kun hommat tehdään vaan ja niin myös tapahtui, Törmänen sanoi.

Jääkiekkoa on yksinkertainen peli, jossa itseluottamuksella on suuri merkitys. Neljä tehtyä maalia kotihallissa ja kolmen voiton putki. Parempaa lääkettä itseluottamuksen kohottamiseen on vaikea keksiä.

- Totta kai. Neljä maalia tuli tänään. Totta kai ollaan monta kertaa oltu aiemminkin tässä tilanteessa, että johdetaan 2-1, mutta sitten ei ole vaan tehty niitä maaleja enää. Ne pitää vain tehdä. Oliko se "Muulin" (Micke Åsten) kaunis? Ei ollut, mutta ne pitää vaan ottaa vastaan. Se oli tärkeä 3-1-maali ja siitä vielä yksi maali lisää vapautumista. Sitä vaan lisää, se tuo itseluottamusta, Törmänen sanoi tyytyväisenä.

HIFK:lla oli torstaina myös erikoisvieraita, kun joukko amerikkalaisen jalkapalloliiga NFL:n supertähtiä oli seuraamassa ottelua. American Football Without Barriers-säätiön leiri järjestetään tällä viikolla Suomessa. NFL-tähdet olivat houkutelleet Nordikselle arviolta noin parinkymmenen ihmisen ryhmän, jotka olivat tulleet vain tapaamaan jenkkifutaajia ja hakemaan heiltä nimikirjoitukset. Paikalla oli muun muassa Super Bowlin New England Patriotsin kanssa tällä kaudella voittanut Barkevious Mingo, joka sai HIFK:lta lahjaksi omalla nimellään varustetun pelipaidan ja kunnian pudottaa ottelun aloituskiekon.

- Tiesimme, että he ovat täällä tänään, joten olimme tietysti innoissamme, kun saamme heidät tavata. Meillä oli aikanaan Minnesota Vikingsin kausikortit. Olen innoissani tavatessani heidät. Minulla itselläni on muutama kaveri, jotka pelaavat NFL:ssä, Joe Finley kertoi.

NFL-tähdet pääsivät ottelun jälkeen jääkoneen kyytiin ja myös tutustumaan HIFK:n pukukoppiin. Kerrostalon kokoiset miljonäärit ihmettelivät HIFK:n pukukopin pahaa hajua ja sen pienuutta. NFL-stadioneilla pukukopit ovat kertomusten mukaan noin "käsipallokentän kokoisia".