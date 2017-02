Jokereiden kausi uhkaa päättyä maanantaina

Moskovan TsSKA voitti Jokerit lauantaina Helsingissä 4-3. Jokerit kiri tasoihin 0-2 ja 2-3 -tappioasemasta, mutta Slovenian maajoukkuehyökkääjä, NHL:ssäkin pelannut Jan Mursak teki jatkoajalla TsSKA:n voittomaalin.

- Ensimmäisen erän ensimmäisen puolikkaan kontrolloimme ja pelasimme kuten pitikin. Sitten he saivat kaksi maalia, mutta me emme onnistuneet. Olen todella ylpeä siitä, miten taistelimme. Olisimme ansainneet voiton. Tämä on kiekkoa, mutta sarja ei ole vielä ohi, Jokereiden puolustaja Chay Genoway sanoi seuran tiedotteessa.

Jokerit on kaikissa kolmessa otteluissa laittanut TsSKA:lle hyvin kampoihin. Se ei kuitenkaan ole riittänyt. TsSKA johtaa ottelusarjaa voitoin 3-0 ja voi ratkaista sarjan edukseen maanantaina.

Jokereilla on maanantaina edessään kuolemanpeli. Seuran kausi uhkaa päättyä historiallisesti helmikuussa. Ensi kertaa helmikuussa sitten 1980-luvun.

- Meidän pitää vain nollata tämä ja laittaa lisää puita uuniiin. Voitto tai häviö, niin se pitää nollata. Yhden voiton saa vain kerrallaan. Tiedämme, että pystymme voittamaan heidät. Kova on usko edelleen, että kaivamme voiton ylihuomenna. Millään muulla ei ole nyt väliä kuin maanantailla, Jokereiden hyökkääjä Tommi Huhtala sanoi tiedotteessa.

TsSKA on mestarisuosikki. Se on osoittanut Jokerit-sarjassa, että pienissä marginaaleissa kovia pelejä voitetaan yksilötaidolla, jota sillä on enemmän.

Lauantaina pelattiin myös SM-liigaa kuuden ottelun verran. Tappara voitti Ässät Porissa 2-1 ja on erittäin lähellä runkosarjan voittoa, kun sarjakakkonen TPS hävisi JYPille jatkoajalla 2-3.

Runkosarjan voittoon Tapparalle riittäisi viidestä viimeisestä ottelusta kuusi pistettä, vaikka TPS voittaisi kaikki ottelunsa.

Sarjakolmonen KalPa voitti Kärpät 3-2. KalPa voi yhä nousta toiseksi TPS:n edelle joukkueiden eron ollessa vain kaksi pistettä.

Jukurit on kovasti menossa säälipudotuspeleihin. Se voitti HPK:n 3-1. Ilves puolestaan kukisti Vaasan Sportin 4-0 ja jatkaa Jukureiden kanssa tasapisteissä. HIFK on vain seitsemän pistettä edellä ja voi vielä tipahtaa pudotuspeleistä.

Pelicans hävisi KooKoolle jatkoajalla 1-2, mutta jatkaa yhä kuudentena. Kuutostila toisi suoran puolivälieräpaikan.