Mitä nyt Jokerit? Pelataanko vielä KHL:ssä?

Jokereiden historian kolmas kausi jääkiekon KHL:ssä oli seuralta toistaiseksi heikoin. Runkosarjassa Jokerit pelasi liikaa virkamieskiekkoa. Rangaistukseksi pudotuspeleissä tuli vastaan heti ”Punaisen armeijan keskusurheiluseura” Moskovan TsSKA, joka pehmittikin Jokerit suoraan neljässä ottelussa.

Vaikka Jokerit taisteli TsSKA:a vastaan kunniakkaasti ja hävisi kolme peliä jatkoajalla, ei voi väittää, että Jokerit olisi ollut edes lähellä jatkopaikkaa. Jokereiden joukkue ei ollut riittävän hyvä.

Jokerit pelasi maanantaina 200:nnen KHL-ottelunsa. On mahdollista, että se 0-1 -jatkoerätappioon päättynyt ottelu oli Jokereille KHL:ssä viimeinen. Uutta osallistumissopimusta seura ei ole allekirjoittanut.

Jokerit teki kahden ensimmäisen KHL-kautensa aikana tappiota yli 25 miljoonan euron edestä. Jokereista 51 prosenttia omistava kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo myönsi YLE:n haastattelussa päättyneen kauden taloudellisen tappion suurusluokan olevan 10 miljoonan euron tasoa.

- Kausi ei ollut hyvä taloudellisesti. Mitenkään paljon se ei eroa viime kaudesta. Samoilla mennään kuin viime vuonna, Harkimo sanoi.

Harkimon mukaan yhteistyökumppaneita Jokereilla ei ole tarpeeksi. Tämän hän kertoo johtuvan Venäjän tilanteesta.

Harkimo antoi kuitenkin ymmärtää, että Jokerit jatkaa KHL:ssä ensi kaudellakin.

- Piti katsoa ensin, miten tämä kausi tekee ja sopimus tehdään sitten. Olemme jo rakentaneet ensi kauden joukkuetta, tämä on vain kiinni tapaamisaikatauluista, Harkimo sanoi.

Jokereiden venäläiset vähemmistöosakkaat eivät ole olleet halukkaita kustantamaan seuran jättitappioita. Jokereiden kohtalo onkin täysin venäläisten käsissä. Suomessa rahoitusta ei ole riittävästi.

Jokereiden yleisömääristä on ollut kaikenlaista uutisointia. Fakta kuitenkin on, ettei SM-liiga pääse yleisömenestyksellään Jokereita lähellekään ja Leijonien EHT-otteluissakin väkeä on ollut Jokereiden matsien yleisömääriä vähemmän.

Lipputuloilla toimintaa ei kuitenkaan ei turvata. KHL-joukkueen toimintaa ei Suomessa ole tällä hetkellä mahdollista pyörittää voitollisesti. Putous-hahmo Timo Harjakaista siteeraten: ”Kuka maksaa?”.

Linkki YLE:n juttuun:

http://yle.fi/urheilu/3-9483527?origin=rss