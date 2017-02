Pieleen meni Lahdessa, väärä suksivalinta vei Kristalta mitalin

Krista Pärmäkosken spekuloitiin taistelevan Lahden MM-kisoissa tiistaina perinteisen kympillä jopa kultamitalista. Tuloksena oli kuitenkin seitsemäs tila. Kisan voittajasta Norjan Marit Björgenistä Krista jäi kauas.

Pärmäkosken suksivalinta meni pieleen. Hän valitsi liian matalan suksen.

- Arvottiin Kristan kanssa viimeiseen asti, kumman suksen hän ottaa. Suksi oli liian matala. Ei pystytty laittamaan riittävän paljon liisteriä sinne. Annella ja Kristalla oli tämä ongelma. Enemmän vei luistoa. Enemmän oli haastetta hyppyrimäen lenkillä, kommentoi Suomen huoltopäällikkö Matti Haavisto.

- Oli väsynyt suoritus, jos miettii sitä lauantain kisaa. Siinä oli selkeästi parempi vire. Otin tänään matalamman suksen ja se myös näkyi osittain tuossa luistossa. Aika vähän ollaan hiihdetty liisterikelillä, niin ei vaan löytynyt vaan teknisesti sellaista hiihtoa, että olisi saanut sen suksen pitämään riittävästi, kommentoi Krista itse.

Pärmäkosken mukaan yleisön kannustuksesta oli paljon apua, vaikka hiihtäminen turhautti.

- Onhan se karmeeta tietystä, mutta ihan mieletön oli kannustus. Se tsemppasi mua näinkin hyvään suoritukseen. Ihan jaksavaa tekemistä, mutta se ei vaan näkynyt tuloksessa tänään.

- Pito on ollut hyvä. Omasta suksiprofiilista oli enemmänkin kiinni. Osittain oli siitäkin kiinni, etten ole päässyt tämmöisellä liisterikelillä hiihtämään. Ei lähtenyt sillä tavalla rennosti, kuin lähti lauantaina, Krista jatkoi.

Kerttu Niskanen oli parhaana suomalaisena kuudes. Hän valitsi oikeat sukset.

- Ei suksissa ollut tänään vikaa. Omat jalat ei kulkeneet kovempaa, Niskanen sanoi.

Niskasen mukaan mitaleille ei olisi ollut jakoa.

- Tossa mä sanoin, että täytyy olla realistinen. Ei mopolla moottoritielle. Mitä kausi on osoittanut, niin perinteisellä ei ole tullut huippuonnistumisia. Nahkeata on ollut. Ajattelin, että saa sellaisen rennon rutistuksen ja sija on mikä on. Tossa kunnossa ei pysty olemaan siellä kukituksessa, vaikka kuinka haluaisi.

Laura Mononen oli 14:s.

-Tulos oli huono, siis yksinkertaisesti huono. Oma olotila oli ihan hyvä ja mielestäni tein niin hyvän suorituksen kuin tänään pystyin. Sikäli on vähän tyhjentynyt olo. En oikein sanoa, mihin se tänään kaatui, Mononen totesi.

- Ainakin mulla oli pito hyvä. Siihen se ei ainakaan kaatunut. Oliko se sitten liiankin hyvä pito? Se on sitten toinen juttu. Toisella kierroksella tuntui, ettei luisto ollut niin hyvä, Mononen jatkoi.

Suomen suurin pettymys oli Anne Kyllönen, jonka sijoitus oli vasta 38:s. Kyllösen voitelu epäonnistui.

- Eiköhän se ollut näkyvillä, ettei saatu suksia toimimaan. Neljä viisi kertaa lisättiin pitoa ja valitettavasti se ei riittänyt vieläkään. Pidon lisääminen vei loputkin luistosta. Näyttää siltä, että kun tulee liisterikeli, ei meikäläisen kannata olla viivalla, Kyllönen totesi.

Keskiviikkona Lahdessa hiihdetään miesten 15 kilometriä. Naisten viesti on ohjelmassa torstaina.