Keli yllätti Lahdessa, Suomen joukkueen syytä katsoa peiliin

Suomalaishiihtäjien suksi luisti hyvin Lahden MM-kisoissa viikonloppuna pakkaskelissä. Tiistaina keli muuttui äkillisesti. Kultamitalisuosikki Krista Pärmäkoski valitsi 10 kilometrin perinteisen kisaan väärät sukset ja jäi seitsemänneksi.

Suomen valmentaja Reijo Jylhä harmitteli, ettei olosuhdemuutoksiin reagoitu riittävän hyvin.

- Ensimmäisinä kisapäivinä oltiin varmasti muita edellä. Tää muuttuva olosuhde on varmasti semmoinen, joka on aina haaste. Kun on onnistuttu löytämään joku toimiva juttu, ja sitten olosuhde muuttuu, niin kuinka nopeasti pystyy reagoimaan.

Jylhä muistutti Suomen joukkueen toimineen vastaavissa olosuhteissa myös onnistuneesti.

- Meillä oli toissa vuonna Tourilla Val di Fiemmen kisa ihan samankaltainen. Oli todella isoja haasteita saada toimivaa suksea kilpailuun. Silloin olosuhteiden hallinta onnistui. Oli viime hetken onnistumisia. Nyt ei onnistunut.

Jylhä painotti, ettei suksimerkillä ollut Pärmäkosken tapauksessa merkitystä.

- Luulen, että suksivalinta, minkä profiilin suksi, vaikutti enemmän. Kuinka korkea tai kuinka matala suksi.

Miksi sitten Suomella meni niin pahasti puihin tiistaina? Lahdesta jo kaksi kultaa napanneella Marit Björgenillä on luistanut hyvin kelissä kuin kelissä.

Jylhän selitteli haastavissa tilanteissa tehdään virheitä, kun huipputulosta haetaan.

- Se tarkoittaisi, että aina onnistuttaisiin, jos aina menisi oikein. Mutta siinä on sekin, että kun haetaan täydellistä onnistumista, niin siinä tulee niitä virheitä. Se on sama valmennuksessa. Varsinkin tämmöisissä olosuhteissa.

Välineet ratkaisivat tiistaina. Hiihtäjien kunnolla ei ollut yhtä ratkaisevaa merkitystä.

- Oli erittäin haastavaa, koska oli ollut kova pakkanen. Kylmä alusta alla. Sitten kun rupesi lämpenemään, tulee yhä se kylmä läpi. Varmasti yksi tekijä, joka vaikutti siihen, Jylhä totesi olosuhdemuutoksista.

Keskiviikkona miesten 15 kilometrin suhteen suksivalinnat ovat helpompia.

- Selkeytyy koko ajan, kun kosteus on pysyvä. Tulee selkeämpi vesikeli, Jylhä kertoi.

Suomen joukkue naisten 4x5 kilometrin viestiin ilmoitettiin tiistai-iltana. Liisterikelissä suksiensa kanssa pahasti epäonnistunut Anne Kyllönen jätettiin sivuun. Myöskään ampumahiihtäjä Mari Laukkanen ei tullut valituksi.

Suomen viestijoukkueessa hiihtävät Laura Mononen, Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Aino-Kaisa Saarinen. Hiihtojärjestys ilmoitetaan myöhemmin.

Suomen suksihuolto mokasi joka tapauksessa tiistaina. Keskiviikkona miesten 15 kilometrillä sekä torstaina naisten ja perjantaina miesten viestissä suksihuollolla on kasvojenpesun paikka.