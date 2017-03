Kärpät kovassa nosteessa, pudotuspelien yllättäjäksi?

Oulun Kärpät oli jääkiekon Liigassa alkukaudella tuuliajolla. Valmentaja Kai Suikkasen pesti seuran päävalmentajana herätti paljon keskustelua, eikä joukkueen peli Suikkasen komennossa ensin todellakaan vakuuttanut.

Nyt alkaa olla toinen ääni kellossa. Viimeisestä kahdeksasta ottelustaan Kärpät on voittanut kuusi. Kärpät onkin yllättäen noussut taistelemaan suorasta puolivälieräpaikasta. Tiistaina Kärpät voitti JYPin 2-1 ja nousi pisteen päähän kuudentena olevista Ässistä.

- Erittäin hyvät tuntemukset. JYP ainoa porukka tästä sarjasta, jota vastaan ei oltu pinnaakaan saatu tällä kaudella. Nyt saatiin ja sehän on loistava asia. Meille älyttömän iso voitto, kommentoi Suikkanen lehdistötilaisuudessa.

JYP taapersi Kärppien tavoin alkukaudella, mutta on sarjassa neljäntenä. JYP on vahvasti ottamassa kotietua puolivälieriin, vaikka tiistaina hävisikin.

Tappara voitti Jukurit 2-1 ja on enää kolmen pisteen päässä runkosarjavoittonsa varmistamisesta. Pelaamatta Tapparalla on runkosarjasta neljä ottelua, joten homma on käytännössä selvä.

Lukko nousi kolmen pisteen päähän viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni olevasta Jukureista voitettuaan Vaasassa Sportin 4-0. Sport on jäänyt pudotuspeliviivasta neljä pistettä.

Kärpät taistelee kuudennesta suorasta pudotuspelipaikasta Ässien ja Pelicansin kanssa. Kuudentena oleva Ässät voitti tiistaina Lappeenrannassa jatkoajalla SaiPan 2-1. Voittomaalin viimeisteli tällä kaudella Leijonissakin nähty Simon Suoranta.

Ässät, Pelicans ja kahdeksantena oleva Kärpät ovat kaikki pisteen sisällä.