Kulta-Iivo: Urheilijat kunnossa ja huolto toimii loistavasti

Iivo Niskanen oli Lahden MM-kisojen 15 kilometrin hiihdossa hämmästyttävän ylivoimainen. Edes norjalaisilla ei ollut häntä vastaan jakoa. Hopealle jäänyt Martin Johnsrud Sundby hävisi Niskaselle 17,9 sekuntia.

Johnsrud Sundby ei selitellyt. Hän kertoi suksiensa luistaneen hyvin ja piti suoritustaan hyvänä.

- En voi kuin nostaa hattua Niskaselle. Hieno hiihto häneltä, Johnsrud Sundby sanoi.

Niskanen antoi Suomen suksihuollolle tietysti valtavasti tunnustusta.

- Oli kokonaan uusi suksi. Latu alkoi vettyä ja katsottiin, että tämä suksi oli parempi. Huolto varmisti sen. Olisin kyllä Otepäässä käyttämälläni suksella pystynyt hiihtämään, mutta meidän huolto teki uskomattoman työn. Sen liisterin löytäminen on niin tärkeää tuollaisiin olosuhteisiin. Voitelu ratkaisee yllättävän paljon, Niskanen sanoi.

- Urheilijat on kunnossa ja huolto toimii loistavasti. Kyllä se ruokkii laidasta toiseen, Niskanen jatkoi.

Kelikin sopi Niskaselle hyvin.

- Kyllähän se ilman muuta oli kauden parasta menoa. Kun tulee raskas keli ja hiihdetään liisterillä, niin se juuri sitä, mitä toivoo. Vuorohiihtoa oli niin paljon. Olen pystynyt jalostamaan oman tekniikkani mahdollisimman taloudelliseksi, hän ilmoitti.

Suomen huolto epäonnistui naisten kisassa tiistaina, mutta keskiviikkona kaikki meni putkeen.

- Voitin kilpailut ladulla ja meidän huolto voitti heidät tuolla rekoilla, vaikka isommat rekat norjalaisilla onkin. Odotin itseltäni paljon ja tiesin olevani kunnossa. Otepään jälkeen tiesin, että tilanne olisi vielä käännettävissä. Kaikki harjoittelee tosissaan ja huippu-urheilussa välineetkin ratkaisee, Niskanen sanoi.

Niskasen mukaan hänen menestyksessään tällä kaudella ei ole erikoisempia poppakonsteja.

- Olen pystynyt toteuttamaan täydellisesti suunnitelmaani ja olemaan terveenä.

Perhettään Niskanen ei voi olla kiittämättä tarpeeksi.

- Perhe laittoi kaikki vähät rahat välineisiin. Vielä vähät rahat laitettiin voiteisiin, että suksi luistaisi paremmin. Isoja satsauksia ollut vanhemmilta. Nykyisin toimivat henkimaailman auttajina, mutta se pohjatyö oli korvaamatonta, kommentoi Niskanen.

- Kaikki läheiset ihmiset olivat katsomassa kilpailua. Pitkäaikaisin yhteistyökumppani tuolta Vieremältä oli katsomassa. Hyvältä se tuntuu. Kaikki on tehneet parhaansa, että olisin täällä ja ovat tehneet työtä omasta sydämestään. Rahalla ei saa tuommoista apua, Niskanen jatkoi.

Iivon isosisko Kerttu on kilpaillut pikkuveljeään vastaan ladulla.

- Olin 14-vuotias, kun hiihdin siskoani vastaan ensi kertaa. Voitin hänet 14 sekunnilla. Hän on ollut minulle vahvin vastustaja, Iivo sanoi.

- Perheeni on elänyt hiihdon parissa täysillä. Olen aina auttanut häntä parhaani, jotta hän pääsisi tavoitteisiinsa. On hienoa, että sisko on samassa maajoukkueessa ja matkustamme yhdessä maailmalla, Niskanen jatkoi.

Sotshin 2014 olympiavoittonsa jälkeen Niskanen valitteli, ettei olympiavoitto ole näkynyt hänen taloudessaan. Nyt hän ei halunnut talousjuttuja kommentoida.

-Olympialaisten jälkeen olen saanut satsattua tähän hiihtohommaan sillä tavalla, ettei kaikkea ole kannattanut ajatella taloudellisesti. Olen tyytyväinen, että saan toteuttaa tämän projektin. Tuommoisia tunteita, joita kisan jälkeen oli, niin ei se talouspuoli ole ensimmäisenä mielessä, Niskanen sanoi.

Niskasen mukaan Suomen maastohiihto on viime vuosina mennyt A-maajoukkuetasolla valtavasti eteenpäin.

- Sinä aikana, kun olen ollut maajoukkueessa, on mennyt eteenpäin. Isosti arvostamani valmentaja Magnar Dalen näytti suomalaisille harjoittelupaikat. Missä norjalaiset maailman parhaat harjoittelee. Loi monille verkostoja ympäri maailmaa. Hän toi silloin tietynlaista linjaa suksihuoltoonkin.

Nykyiselle päävalmentajalle Reijo Jylhälle Niskanen antaa erityiskiitokset.

- Viime aikoina, kun Reijo on ruvennut luomaan valmennusjärjestelmää, joka oli jäänyt huonolle tolalle huippu-urheilun takana, niin on mennyt eteenpäin lisää. On koko ajan tarkkailtu kuntoa ja tuotu erilaisia mittareita siihen. Se mahdollistaa näinkin hyvien saavutusten tavoittamisen.

Niskasen mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, että harjoittelussa keskitytään oikeisiin asioihin.

- Terveenä pysyminen ja tuottavan harjoittelun tekeminen on se ydinasia. Näiden avulla se on mahdollista saavuttaa. Meikäläisen maajoukkueaikoina on tapahtunut niin paljon hyvää. Sen huomaa vuosi vuodelta, että hommat menee parempaan suuntaan. Suomalaisessa maastohiihtomaajoukkueessa kaikki on todellisia huippu-urheilijoita.

Teksti: Otto Palojärvi, Lahti