HIFK löytämässä kadonnutta peliään, Finleyn järisyttävä pommi puhutti

Helsingin IFK on löytämässä hiljalleen peliään jääkiekon SM-liigassa. HIFK kaatoi torstaina Pelicansin 4-1-lukemin erinomaisen esityksen päätteeksi.

HIFK on kamppaillut lähes koko kauden maalinteko-ongelmien kanssa, mutta sitä olisi ollut vaikea uskoa, mikäli olisi torstaina nähnyt ensi kertaa HIFK:n tositoimissa. Torstaina HIFK osui maalipuiden väliin kovalla prosentilla ja kasvanut itseluottamus näkyi katsomon yläriveille asti. Nousun takana on se, että HIFK on löytänyt viimein tulosta tekevän ykkösketjun, mikä siltä on lähes koko kauden puuttunut. Keskushyökkääjä Roope Hintzin johtama vitja, laidoillaan Joonas Rask ja

Juuso Puustinen olivat valtavassa roolissa torstaina. Hintz nakutti tehot 2+1, Rask napsi kolme syöttöpinnaa ja Puustinenkin teki yhden komean maalin. Nuorten maailmanmestari Hintz oli torstaina mahtavassa iskussa. Jopa niin mahtavassa, että syntyneet kaksi maalia oli jopa pettymys.

- Kaksi ihan loistavaa passia sain ja pari muutakin. Olisin voinut tehdä tänään vaikka neljä maalia. Mutta ei siinä sen kummempaa, hyvä fiilis, Hintz sanoi ottelun jälkeen.

Jo pelkästään tuo kommentti kertoo itseluottamuksesta, mutta suinkaan aina asiat eivät ole olleet näin hyvin. 20-vuotiaasta Hintzistä kaavailtiin kauden alla Teemu Ramstedtin korvaajaa HIFK:n ykkössentterinä, mutta ne odotukset jäivät vielä alkukaudella lunastamatta. Miten alhaalla HIFK:n itseluottamus oikein kävi kauden vaikeilla hetkillä?

- En tiiä. Ei me olla mietitty mitään sen kautta. Me ollaan vain uskottu siihen ja pelattu sekä treenattu. Painettu aina täysillä vaan, Hintz totesi.

Roope Hintz on kuin HIFK:n kausi minikoossa: ensin oli vaikeaa ja loukkaantumisia, mutta nyt peli kulkee. HIFK on voittanut edellisestä kuudesta ottelustaan viisi. Miksei Hintz noussut jo aiemmin esiin ja miksei HIFK:n peli loksahtanut paikoilleen jo aiemmin?

- En tiedä. Turha tässä on lähteä nyt mitään selittelemään. Nyt asia on näin ja tällä mennään nyt, keskushyökkääjä kuittasi.

Hintz tietää kuitenkin sen, miksi HIFK pelaa nyt niin hyvin.

- Me ollaan vaan jaksettu painaa ja luottaa siihen omaan juttuun ja sitten kun on tullut onnistumisia, niin se ruokkii joukkueen itseluottamusta. Mitä parempi itseluottamus kaikilla on, niin sitä parempi kulkee pelikin, Hintz muistutti jääkiekon lainalaisuuksista.

Potentiaalia Hintzissä on ollut aina. Huonoja pelaajia ei varata toisella kierroksella NHL:ään. Hintz ei ole vielä NHL-tasoa, mutta yksi ominaisuus hänellä on jo valmiina maailman parhaaseen jääkiekkosarjaan, jos ovi sinne jossain vaiheessa aukeaa. Se on suorasta luistelusta lähtevä laukaus. Hyvin harva liigapelaaja pystyy laukomaan suorasta vauhdista niin hyvin kuin HIFK:n nuori timantti.

- En tiedä mikä siinä on. Olisiko se tarkkuus sitten? Ovela se on, Hintz luonnehti omaa laukaustaan.

Jos Hintzillä on ollut paineita, niitä on totisesti ollut myös joukkueen päävalmentaja Antti Törmäsellä. HIFK on Suomen mittapuussa sen verran iso seura, että menestystä pitäisi tulla joka vuosi. Tähän yhtälöön kun lisätään vielä se, että HIFK:n lähtökohdat uuteen kauteen SM-hopean jälkeen olivat ainakin paperilla kelvolliset, voi vain kuvitella, minkälaisessa paineessa valmennusjohto on ollut ja koko joukkue on ollut. Törmäsen piinaa on helpottanut viime aikoina juuri Hintzin johtama ketju.

- Kiva tietysti, että ovat saaneet onnistumisia. Onhan sitä niin sanotusti jo tässä odoteltukin, Törmänen sanoi tehovitjastaan.

Törmäseltäkin udeltiin erityisesti Hintzistä. Miksi nuori sentteri on noussut pinnalle vasta nyt?

- Kyllähän hän oli pitkään pois ja täytyy muistaa, että Hintzillä olisi paljon enemmän pisteitä, jos kaverit olisivat vierellä tehneet enemmän maaleja. Vierellä eivät ole kaverit tehneet hirveästi maaleja. Luistin liikkuu ja sitä kautta se on lähtenyt. Taitoahan hänellä on, Törmänen muistutti.

Väitettä kasvaneesta itseluottamuksesta Törmänen ei kuitenkaan suorilta allekirjoita.

- En tiedä, vaikea sanoa. Toivotaan, että näin on. Totta kai tämä oli kova peli ja oikeassa paikassa saatiin maalit siihen. Toisessa erässä kaverilla oli hyvä vaihe, mutta sitten meidän ylivoima toimi oikeassa hetkessä ja sitten tietysti huippumaalivahtipeli. Ne on niitä oikeita juttuja, mitä tarvitaan, jotta se itseluottamus kasvaisi, valmentaja linjasi.

Torstain ottelussa nähtiin kaikki hyvän jääkiekkopelin elementit, mutta myös yksi ikävä tapahtuma. HIFK:n järkälemäinen puolustaja Joe Finley taklasi toisessa erässä voimakkaasti Pelicansin kanadalaishyökkääjä Justin Hodgmania. Hodgman ajoi pää alhaalla HIFK:n maalille ja Finley leikkasi keskeltä taklaamaan. Järisyttävän kova pommi osui Hodgmania olkapäähän ja hänen pelinsä päättyi siihen. Taklaus oli puhdas, mutta valitettavaa tilanteessa oli se, että Pelicansille äärimmäisen tärkeän pelaajan peli päättyi. Sen tarkempaa tietoa kanadalaisen terveydentilasta ei vielä tuoreeltaan ottelun jälkeen ollut.

- En ole lääkäri, joten en osaa tarkkaan sanoa. Pitää kysyä IFK:n lääkäriltä, mikä se tilanne on. Hän ei kuitenkaan palannut enää jäälle. Lääkäri ei antanut siihen lupaa, Pelicansin päävalmentaja Petri Matikainen kertoi pelin jälkeen.

Itse taklauksesta Matikaisella ei ollut tarkkaa mielipidettä.

- Näin sen vaan vilaukselta, mutta minusta näytti siltä, että kyynerpää osui päähän, mutta saatan olla kyllä väärässäkin. En voi lähteä ottamaan hirveästi kantaa siihen, millainen se oli ja olisiko siitä pitänyt tulla kakkonen tai ulosajo. En tiedä tarkasti. Yleensä tuo Favorin on aika hyvä tuomari. Kyllä se pitää järjestyksen talossa, Matikainen sanoi.

Matikaiselle kerrottiin toimittajien toimesta, että Hodgman liukui koppiin käsi roikkuen tilanteen jälkeen, joka viittaisi olkapäävammaan ja toisaalta siihen, että taklaus osui sinne.

- Ai katsomoon näytti siltä? Voi olla, että oli näin ja minä olen väärässä, Matikainen sanoi.

HIFK:n unelma suorasta pudotuspelipaikasta eli kuuden parhaan joukosta on edelleen elossa. Eroa seitsemänteen sijaan on nyt seitsemän pistettä. Tuo Porin Ässien etumatka on mahdollista vielä saavuttaa, sillä helsinkiläisillä on runkosarjassa vielä neljä ottelua jäljellä. Kuuden parhaan joukkoon selviäminen olisi HIFK:lle iso helpotus. Toki sijoituksella ei ole siinä vaiheessa mitään merkitystä, jos peli kulkee nyt nähdyllä tavalla. Nukkuuko Antti Törmänen nyt yönsä paremmin?

- En mä tiedä. Alkaa tulla valoisaa, se on kiva. Herää aamulla paremmin. Se on se hyvä juttu kaikille, Törmänen hymähti.

SM-liigan torstain kierroksella pelattiin isoista asioista myös muilla paikkakunnilla. Vaasan Sportin pudotuspelijuna näyttää suistuneen raiteiltaan. Sport taipui torstaina HPK:lle 0-3, huippuvireinen JYP kaatoi hiipuneen KalPan 5-3, Ilves nosti pudotuspeliosakkeitaan 3-2-voitollaan TPS:stä ja Ässät kaatoi KooKoon jatkoajalla. SM-liigan niin sanottua säälipudotuspelisysteemiä on arvosteltu, mutta tämä kevät on osoittanut, että se on hyvä systeemi. Jännitys säilyy ainakin loppuun asti lähes kaikilla joukkueilla. Tapparan ei tarvitse tosin enää jännittää, sillä torstain kierros varmisti hallitsevan mestarin runkosarjan voiton.

Jääkiekon SM-liiga torstaina 2.3

HIFK-Pelicans 4-1 (1-1, 1-0, 2-0)

HPK-Sport 3-0 (1-0, 1-0, 1-0)

Ilves-TPS 3-2 (1-0,1-0, 1-2)

JYP-KalPa 5-3 (3-0, 2-2, 0-1)

KooKoo-Ässät 3-4 ja. (2-0, 0-1, 1-2, 0-1)