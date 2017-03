Lahden mäkihyppykisassa taas paljon väkeä: ”Kisat tuoneet hirveesti itseluottamusta”

Kolme suomalaisista selviytyi Lahden MM-kisoissa suurmäessä toiselle kierrokselle. Janne Ahonen oli 23:s, Ville Larinto 26:s ja Jarkko Määttä 29:s. Antti Aalto oli 31:s ja tipahti ensimmäisenä toiselta kierrokselta.

Yleisöä oli jälleen paljon. Varsinkin Ahosta kannustettiin villisti. Ahonen olisikin halunnut tarjota yleisölle parempaa vastinetta.

- En ole tyytyväinen, vaikka parhaat kaksi hyppyä tietysti viime päivän hypyistä, Ahonen sanoi.

- Tosi hienoa ollut nähdä, miten yleisö on mukana. Suomen joukkueella ei ole ollut vaikeeta pelkästään näissä kisoissa, vaan vuosia. Silti kaikesta huolimatta, vaikka meillä on miekat vähän tylsiä, niin koko Suomen puolesta yritetään taistella ja kaikkemme annetaan, Ahonen jatkoi.

Larinto pettyi suorituksiinsa. Hänen mukaansa mahdollisuuksia olisi voinut olla 15 joukkoon.

- Pettymys ihan selkeesti. Kyllä rahkeet on riittäneet paljon ylemmäksi tossa tuloslistassa. Tänään ei sitä tarvittavaa rentoutta ja itseluottamusta ollut. Pientä semmoista repimistä ja yliyrittämistä.

Yleisö ei Larinnon mukaan tuonut paineita.

- Yleisö vaikuttaa ainoastaan positiivisesti. Yleisön kannustus on huikeeta. Jo ihan senkin takia olisi toivonut olevansa tuloslistassa ylempänä.

Larinnon mukaan joukkueessa pitää olla huumoria. Sitä taotaan vaikka väkisin.

- Täytyy sopia, että jos ei hymyile, on tuolla kämpillä pesäpallomailan kanssa nyrkkipyykkijuttuja. Kilpaileminen tässä on fiilislaji. Jos etukäteen murjottaa, niin sitten on vaikeeta parantaa kisatilanteeseen, Larinto naurahti.

Larinnon mukaan Lahden MM-kisoissa on tullut paljon positiivista antiakin, vaikka suorituksiinsa hän ei ole ollut tyytyväinen.

- Vaikka tässä ei ole huippusuorituksia ollut, niin nääkin kisat on tähän mennessä antaneet hirveesti itseluottamusta. Ei me niin kaukana olla maailman kärjestä. Pikkujuttuja viilaamalla.

Määtän mukaan parempaan pystytään, kun kesäharjoittelu paranee. Suomen joukkueen uusi päävalmentaja Andreas Mitter on tuonut uusia metodeja.

- Se varmasti lähtee tosta kesätreenaamisesta. Ensi vuonna on helpompi lähteä itselläkin treenaamaan ja kehittämään ominaisuuksia, kun tunnetaan uudet päävalmentajat. Oli ihan uudet treenausmetodit tälle kaudelle, Määttä sanoi.

- Viime talvi oli todella vaikea. On helpompi lähteä nyt treenaamaan, Määttä jatkoi.

Määttä selvensi itävaltalaisvalmentajan oppeja seuraavasti:

- Lajiominaisuutta joka treeneissä tosi paljon. Tekniikkaa on tullut fysiikkatreeneihin paljon enemmän.

Myös Ahosen mukaan itävaltalaisopit ovat auttaneet.

- Kokonaisuus parantunut. Pieniä asioita. Mitään mullistavaa ei ole tullut, mutta se on helpottavaakin, kun tiedetään, ettei ne kaverit sen ihmeellisempiä asioita tee.

Ahonen muistuttaa, että Suomen hyppääjämateriaali on kapealla pohjalla.

- Meillä on kapasiteetti aika heikko. Muutama jätkä valitaan joukkueisiin. Ennen vanhaan Suomen kulta-aikoina oli niin paljon hyvätasoisia hyppääjiä, eikä ollut väliä, vaikka joku sairastui ja joku jätettiin pois joukkueesta, kun tuli yhtä hyvä hyppääjä tilalle. Nykyään ei ole reserviä, joka tulisi potkimaan meitä perseelle

Lauantaina Lahdessa hypätään vielä joukkuemäki.

- Lähdetään nauttimaan ja kaikki tekee omat jutut. Se varmasti riittää yllättävillekin sijoille jopa, Määttä totesi.

Suurmäen kisan voitti Itävallan Stefan Kraft. Hopealle hyppäsi Saksan Andreas Wellinger ja kolmanneksi Puolan Piotr Zyla. Kraft voitti myös normaalimäen kisan.

Teksti: Otto Palojärvi, Lahti