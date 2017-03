Suomalainen voittaa yhdistetyn olympiakultaa Kiinassa 2022?

Yhdistetty sujui suomalaisilta Lahden MM-kisoissa aika vaatimattomasti. Vain joukkuekisan viitostila oli valopilkkuna. Molemmissa henkilökohtaisissa kisoissa suoritukset olivat suomalaisten tasoon nähden kuitenkin keskinkertaisia.

Perjantaina kisattiin yhdistetyn parisprintti. Saksa vei kultaa ja Saksan Johannes Rydzek nappasi Lahden kisojen neljännen kultamitalinsa. Hänen suorituksensa oli sensaatiomainen.

Ilkka Herolan ja Eero Hirvosen muodostama Suomen joukkue oli parisprintissä seitsemäs. Italia venyi lopussa Suomen edelle kuudenneksi.

- En tiedä, mitä olisi voinut toisin tehdä. Italialainen ei suostunut vetämään metriäkään koko lenkillä. Hän oli varmaan vähän paremmissa voimissa. Tommoisista jämäsijoista oli kiinni, niin ei tehnyt mieli riskejä ottaa, vaikka halusinkin taistella loppuun asti, kommentoi Herola suoritustaan.

- Ei kai siihen tyytyväinen voi olla. Ei oikein isossa mäessä saanut tällä reissulla sitä tatsia. En tiedä, mistä se johtui? Voi olla monta asiaa, jotka siihen vaikuttaa, totesi Hirvonen.

Herolaa harmitti hänen tämän kauden vaatimaton mäkivireensä.

- Ei ole tänä vuonna ole käynyt kertaakaan, että olisin saanut realisoitua hyvää hyppyä tuloslistalle. Niin se kävi täälläkin. Tärkeetähän se on joukkuekisoissa onnistua. Olen tyytyväinen, että sain niissä hyvät hypyt aikaiseksi. Harmi, että kaikissa kisoissa jäätiin tuloksellisesti kauas, mitä olisi pitänyt olla.

Ensi kertaa arvokisoihin osallistunut Hirvonen yrittää muistella jälkikäteen Lahden upeaa kisatunnelmaa.

- Totta kai hieno kokemus. Pitää yrittää muistaa täältä enemmän se yleisön kannustus. Ollut porukkaa paikalla ja on ollut hyvä tunnelma, kuin että on ollut vähän huonommat tulokset, Hirvonen sanoi.

Joka tapauksessa Suomen yhdistetyn taso on lamavuosien jälkeen kääntynyt nousuun.

- Mitaliodotukset olivat liian kovia. Olisi vaatinut semmoista supersuoritusta, joita harvoin tulee. Niitä voi tulla muutama vuodessa. Mutta se on tullut selväksi kauden aikana, että ollaan onnistuttu ja ollaan menty valtavasti eteenpäin, Suomen valmentaja Peter Kukkonen totesi.

Kukkonen muistuttaa, että Herola, Hirvonen, Leevi Mutru ja Arttu Mäkiaho edustavat 1990-luvun puolivälin ikäluokkia.

- On nuorten maailmanmestari, on podium-urheilijoita. Ollaan oltu viestissä tosi lähellä podiumia. Joukkueen keski-ikä on 20 vuotta. Se on nuorin porukka, joka tässä on. Odotukset olivat vähän liian positiiviset näissä kisoissa. Suoriuduttiin isossa kuvassa kuitenkin lähelle kauden keskiarvoa, Kukkonen sanoi.

Pyeonchangin 2018 olympiakisoissa voisi olla saumoja paljon parempaan, jos onnistunut päivä tulee.

- Pikkuinen harmistuskin on, kun tiedetään, ettei olisi paljon vaatinut, että täältä Lahdesta olisi voinut tulla aika paljon enemmänkin. Me ei oltu mitalin arvoisia ja töitä pitää tehdä lisää. Kehityskohteet on hyvin tiedossa. Ne on noissa hyppyrimäissä aika pitkälti. Tiedetään, mitä siellä pitää tehdä. Nöyrästi vaan sorvin ääreen ja hommia lisää. Nää pojat tulevat menemään pitkälle, kun vähän saavat aikaa, Kukkonen totesi

Kukkosen mukaan Pekingin 2022 olympiakisoissa suomalaiset voivat taistella vaikka kultaisestakin mitalista.

- Paras potentiaalinen menestysikä on 25 vuotta. Hirvosen Eero on justiinsa täyttänyt 21 vuotta. Olympiadi töitä ja nää pojat on maailman parhaita, jos kaikki menee hyvin.

Lahden MM-kisoissa tositoimissa nähtiin myös 38-vuotias Hannu Manninen. Hän teki paluun arvokisoihin kuuden vuoden tauon jälkeen.

- Hannun rooli on ollut todella tärkeä siitä syksystä lähtien. Hänen esimerkkinsä on varmasti vaikuttanut siihen, että taso lähti nousuun. Hannu antaa pojille palautetta siitä työstä, jota pitää tehdä ammattimaisesti, Kukkonen sanoi.

- Esikuva, kun tulee mukaan, niin on se ihan huikeaa. Nää pojat on yrittäneet sitä pommittaa, että jos vuoden vielä jatkaisi. Annetaan Hannun vielä levätä ja pölyn laskeutua. Jos se vielä innostuisi. Annetaan lentokapteenille pikkuisen painetta. Jos se tulisi vielä sieltä, kommentoi Kukkonen Mannisen mahdollista kisaamista Pyeonchangin olympialaisissa ja viittasi myös Mannisen siviilityöhön Finnairin lentäjänä.

Hirvonen, Herola, Mutru ja Mäkiaho olivat innoissaan Mannisen osallistumisesta.

- Hienoa, että Hannu oli mukana. Toi sellaisen oman lisämausteen ja oli hienoa olla oman idolin kanssa samassa joukkueessa.

Hirvonen myöntää, että Mannista kosiskellaan Pyeongchangiin.

-Vähän ehkä vihjailtu asiasta. Ei parane lähteä ite sen enempää. Eiköhän Hannu tee niin kuin tykkää. En lähde veikkaamaan mitään.

Teksti: Otto Palojärvi, Lahti