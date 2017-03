Suomen naisten mitalisaldo jäi kahteen: ”Sisäistä kasvua tapahtunut”

Krista Pärmäkoski oli Suomen ainoa mitalitoivo 30 kilometrin hiihdossa Lahden MM-kisoissa. Krista jäi kisassa kuitenkin kuudenneksi Marit Björgenin johdattaessa Norjan neloisvoittoon.

- Vaikka olisin hiihtänyt keulassa, niin uskon, että norjalaiset olisivat silti karanneet. Ei löytynyt enää sellaista paukkua. Kun tulin stadionille, olin niin hapoilla, että piti vain yrittää pysyä pystyssä, Pärmäkoski sanoi.

Pärmäkoski saavutti Lahdesta hopeaa 15 kilometrin yhdistelmäkisasta sekä viestipronssia.

- Totta kai tällä hetkellä harmittaa, että mitali jäi tältä matkalta aika lähelle, mutta henkilökohtainen mitali tuli sekä kuudes ja seitsemäs kisa. Eivät ne ole huonoja suorituksia. Kuitenkin mun uran parhaimmat arvokisat. Olen mä ihan tyytyväinen, summasi Krista kisansa.

Aino-Kaisa Saarinen oli 14:s ja Laura Mononen 18:s.

- Yleisön kannustus. Harmi, että te ette pääse sitä koskaan kokemaan. Oikeasti se tuntuu, että se työntää. Ei hapota yhtään. Jalat on tosi kevyet. Ihan siis mieletöntä, Saarinen kertoi ja vahvisti samalla hiihtäneensä viimeisen MM-kisahiihtonsa. Olympiakisoissa 2018 Saarinen aikoo vielä hiihtää.

Mononen ei pärjännyt MM-kisoissa niin hyvin kuin odotettiin, vaikka oli voittamassa toki viestimitalia.

- Totta kai mitali on aina mitali ja se oli mahtava juttu. Mutta tuloksellisesti omalta kohdalta kisat jäivät vähän vaisuiksi. Olisin toivonut, että joltain henkilökohtaiselta matkalta olisi tullut sijoittuminen kymmenen joukkoon. Tietysti pursuitissa ja perinteisessä eivät ne kympin joukon sijoitukset kaukana olleet, Mononen sanoi.

Kerttu Niskasen kisat päättyivät kyyneliin. Hänen jaloistaan katosi tunto ja kohtalona oli 30 kilometrillä keskeytys.

- Ensimmäisen kahden kilometrin jälkeen tuntui, ettei ole normaalit sääret. Rupesi puutumaan. Ajattelin, että jos se helpottuisi ja menisi ohi. Mutta koko ajan meni vaan huonommaksi. Ei siitä tullut mitään. Oli pakko keskeyttää. En pystynyt jatkamaan, Niskanen kommentoi itkuisena.

Suomen päävalmentaja Reijo Jylhä näkee, että eteenpäin on naisten hiihdon osalta menty.

- Mä olen koko ajan käyttänyt mittaria, että pystytään näkemään, minkä verran ollaan maailman kärkeä jäljessä. Koen, että ollaan tänä vuonna hyvin pystytty kärkeä lähestymään. Meillä on monenlaisia harjoitteluun liittyviä ja harjoittelun ulkopuolisia asioita, joissa urheilijat ja meidän tiimi on kasvanut. Ollaan päästy tasolle, josta näen, että meillä on ensi kaudella mahdollisuus ponnistaa vielä pidemmälle olympialaisissa.

Harjoittelun ulkopuolisista asioista Jylhä tarkensi seuraavasti:

- Sisäistä kasvua, joita tapahtuu prosessien ja kriisien kautta. Vaikka esimerkiksi se Aino-Kaisan kirja ja sen käsitteleminen. Tämä Annen suksiasiakin on sellainen, jonka voi kääntää positiiviseksi asiaksi koko tiimin kasvun kannalta.

Norja dominoi naisten hiihtoa Lahdessakin. Björgen voitti neljä kultamitalia.

- Supernainen. Yksi kaikkien aikojen parhaista naishiihtäjistä, joita on koskaan ollut, sanoi Jylhä Björgenistä.

Teksti: Otto Palojärvi, Lahti