Suomen mäkihypyn pohjakosketus ohi? Yleisöä ainakin kiinnosti

Suomalainen mäkihyppy ei ainakaan Lahden MM-kisojen perusteella ole kuolinkouristuksissaan. Joukkuemäessä Suomi sijoittui kuudenneksi. Niin hyvää sijoitusta ei osattu odottaa.

- Joukkueen suoritus ja sijoitus oli ihan ok. Ei ollut itsestään selvää se toiselle kierrokselle pääseminen. Pienillä onnistumisilla olisi voinut päästä sitä vielä parantamaan, mutta toi oli meidän taso nyt, kommentoi Janne Ahonen.

Ahonen pääsi molemmissa henkilökohtaisissa kisoissa toiselle kierrokselle.

- Semmoinen tasapaksuhan se oli. Omalla tasollani hyppäsin. En onnistunut, mutta en epäonnistunutkaan. Tommosta harmaata massaa, Ahonen sanoi kisoistaan kokonaisuutena.

Tunnelma oli kaikissa mäkikisoissa Lahdessa upea. Ahosta se ilahdutti.

- Hyvä fiilis totta kai. On päässyt jo unohtumaan ne vuodet aikoinaan, kun Salpausselän kisoissakin oli yhtä paljon väkeä. Viime vuosina täällä ei ole paljon ihmisiä mäkisoissa viihtynyt, joten hienoa oli nähdä, että väkeä oli pakkautunut komeasti.

Uraansa Ahonen aikoo jatkaa 2018 olympialaisiin.

- Homma jatkuu. Hypätään tää kausi ensin loppuun ja varmasti hypätään sen jälkeenkin vielä. Reilu 11 kuukautta on siihen, kun olympiajoukkue nimetään. Sitähän ei vielä tiedä, keitä siellä silloin hyppää.

Myös muut Lahdessa siivuja leiskauttaneet suomalaismäkikotkat Ville Larinto, Antti Aalto ja Jarkko Määttä panostavat paljon olympialaisiin.

- Nämä kisat antavat olympialaisiin tosi paljon. Toki tää oli iso tavoite meille ja tärkeät kisat. Mutta on käyty suunnitelmat läpi uuden päävalmentajan kanssa. Päätavoite tulee olemaan Korean olympialaiset ja niissä on päätähtäin. Monessa asiassa ollaan menty eteenpäin, mutta vielä on matkaa tonne ihan kärkeen. Kesällä ruvetaan viilailemaan olympialaisia ajatellen, Larinto sanoi.

Larinto tähtää olympialaisiin kovin tavoittein.

- Mahdollisuuksia on ihan mihin vaan. Tässä lajissa on moni urheilija nähnyt sen.

Larinnon mukaan lähtökohta ensi kauteen on muutenkin helpompi. Itävaltalaisvalmentaja Andreas Mitter on kaikille nyt tutumpi kaveri.

- Varmasti ollaan paljon valmiimpia lähtemään treenaamaan. Viime kesänä oli paljon oppimista uuden päävalmentajan tavoille, kun asiat muuttuivat. Nyt tunnetaan toisemme ja päästään saman tien käsiksi itse hommaan.

- Kaikilla on hyvä fiilis, kova usko ja luotto. Halu tehdä töitä. Ensi kaudella ollaan takaisin siellä, mihin me oikeasti kuulutaan, Larinto jatkaa.

Mitteristä Larinto löytää vain positiivista sanottavaa.

- Herr Mitter. Erittäin positiivinen, asiantunteva, luotettava ja uskoa luova valmentaja.

Mitter on Larinnon mukaan ruvennut opettelemaan suomenkieltäkin.

-Se lupasi, että ottaa suomen kursseja. Ollaan sanottu, että onko mitään järkeä. Sen verran vaikea kieli. Kovasti yrittää kuitenkin.

Teksti: Otto Palojärvi, Lahti