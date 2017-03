Matti Heikkinen on nyt nelinkertainen arvokisamitalisti

Lahden MM-kisat päättänyt miesten 50 kilometrin hiihto päättyi merkittävään yllätykseen Kanadan Alex Harveyn voitettua kultaa. Hopealle sijoittui Venäjän Sergei Ustjugov ja pronssille Suomen Matti Heikkinen.

Heikkisen mitalimahdollisuuksia pidettiin epätodennäköisinä. Hän ei ollut kisojen aiemmilla matkoilla parhaassa vireessään.

- Todella iso helpotus, kisat ovat olleet minulle tosi vaikeat. Nyt pystyin vastaamaan omiin odotuksiini ja paikkasin viestin epäonnistumiseni, Heikkinen sanoi YLE:n tv-haastattelussa.

Heikkinen jätti loppukirissä taakseen Norjan Martin Johnsrud Sundbyn.

- Yritin hakea parempaa paikkaa nousuun, missä Sundby iski, mutta en päässyt siihen. Sain kuitenkin alamäessä sisältä hyviä ohituksia ja sitten painettiin inkkarikukkula niin lujaa kuin vain ikinä, Heikkinen ilmoitti.

Heikkinen ei aiemmin ole menestynyt 50 kilometrillä.

- Pitkäjänteinen työ on tämän mitalin takana, tämä on kestävyyslaji. Ja se tuli vielä 50 kilometrillä, joka on ollut minulle akilleen kantapää.

Heikkinen kiitteli tietysti perhettään ja muita läheisiään. Hän oli iloinen, että päihitti loppukirissä juuri Sundbyn, koska voi kertoa asiasta nyt pojalleen.

Heikkinen, 33, saavutti neljännen arvokisamitalinsa. Hän oli aiemmin voittanut 15 kilometrillä kultaa Oslossa 2011 sekä samalla pronssia Liberecissa 2009. Liberecin kisoissa Heikkinen saavutti myös viestipronssia.

Suomi saavutti Lahden MM-kisoista viisi mitalia. Iivo Niskanen voitti 15 kilometrillä kultaa ja Krista Pärmäkoski 15 kilometrin yhdistelmäkisassa hopeaa. Pronssia tuli naisten viestistä sekä miesten parisprintistä.

Kaksi vuotta sitten Falunissa Suomen ainoaksi mitaliksi jäi naisten viestipronssi.