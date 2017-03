Mika Kojonkoski voimansa tunnossa MM-Lahden jälkeen

Rio de Janeiron olympiakisojen kehno menestys sysäsi Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Kojonkosken laskiämpärien tyhjentämisen ykköskohteeksi. Syytä kovaan kritiikkiin tietysti olikin, kun moni suomalaisurheilija epäonnistui ja Mira Potkosen nyrkkeilypronssi jäi Riosta Suomen ainoaksi mitaliksi.

Sosiaalisessa mediassa vaadittiin Kojonkosken eroa. Julkaistiin kuvia klassisesta Norjassa tehdystä humalaisen Matti Nykäsen haastattelussa tekstillä: ”Kojonkoski, lopeta se lässytys!”. Hjallis Harkimo hämmästeli, mitä Kojonkoski alaisineen oikein tekee, kun tuloksia ei tule?

Kojonkoski sai kaikesta huolimatta jatkaa hommassaan. Lahden MM-kisojen jälkeen Kojonkoskella oli aihetta iloon, kun suomalaishiihtäjät saavuttivat kisoista viisi mitalia.

- Erityisesti hiihtäjiemme suoritukset Lahdessa olivat erinomaisia. Maastohiihto on malliesimerkki uudesta toimintatavasta, jossa eri tahojen vahva yhteistyö huokuu urheilijoiden hyväksi. Systemaattinen yhteinen valmistautuminen valmennuksen ja eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa onnistui upeasti. Viisi mitalia kotikisoista on erinomainen tulos. Iivo Niskasen kultamitali on oma lukunsa suomalaisessa huippu-urheilussa, summaa Kojonkoski Olympiakomitean tiedotteessa.

- Tärkeää on myös se, että huippu-urheiluverkoston yhteinen työ ja selkeät painotukset alkavat tuoda tulosta. Tästä on hyvä jatkaa kohti 2018 Pyeongchangin Olympialaisia, Kojonkoski jatkaa.

Sotshissa 2014 Suomi saavutti viisi mitalia, joista kolme tuli maastohiihdosta. Enni Rukajärvi saavutti Sotshissa lumilautailusta hopeaa ja miesten jääkiekkojoukkue voitti pronssia.

Jos vertailukohtaa haetaan aiempiin talviolympiakisoihin, voitti Suomi Salt Lake Cityssa 2002 seitsemän mitalia, joista neljä kultaa, vaikka maastohiihto oli edellisvuoden dopingskandaalin takia aallonpohjassa. Torinossa 2006 Suomi voitti vielä yhdeksän mitalia. Vancouverissa 2010 Suomelle tuli enää viisi mitalia kultamitalitilin oltua pyöreä nolla.

Vancouverista ja Sotshista pitäisi panna paremmaksi. Suomen kaltaisella talviurheilumaalla pitäisi olla resursseja kymmeneen mitaliin, mutta jos enemmän kuin viisikin mitalia tulee Pyeongchangista, voinee Kojonkoski nukkua yönsä rauhallisemmin.

Kojonkosken Huippu-urheiluyksikön todellinen tasonmittaus on vuoden kuluttua, mutta ainakin Lahden perusteella näyttää paremmalta. Suomella on maastohiihdossa useita mitalikandidaatteja myös henkilökohtaisilla matkoilla. Enää mitaliodotuksia ei ole vain viesteissä tai parisprinteissä.

- Meillä on käynnissä prosessit kohti Koreaa eri olympialajien kanssa. Lahden MM-kisat osoittivat, että meillä on erinomainen osaaminen mm. valmennuksen, suksihuollon, terveydenhuollon ja psyykkisen valmennuksen osalta. Kiitän kaikkia Lahden projektissa mukana olleita ja samalla muistutan, että kova työ Korean osalta jatkuu suunnitellulla tavalla, kiteyttää Kojonkoski.

Maastohiihtäjien taloudellinen tilanne näyttää olevan kohdillaan. Menestysmahdollisuudet olympialaisissa edellyttävät ennen kaikkea ammattilaisuutta ja tässä Suomi on antanut kesäolympiakisojen lajeissa muille tasoitusta. Talviurheilussa tilanne on paljon parempi.