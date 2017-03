Patrik Laine on jälleen suomalaisten ykkösenä

Patrik Laine ei esiintynyt maanantaina edukseen. Hänen virheestään Mikkel Bödker teki alivoimalla maalin ja ratkaisi San Jose Sharksille. Sharks voitti Winnipeg Jetsin 3-2.

Viimeisellä minuutilla Mark Scheifele kavensi Laineen syötöstä 2-3:een. Syöttöpisteellään Laine palasi NHL:n suomalaisten pistepörssin kärkipaikalle.

Tammikuussa Laine huilasi aivotärähdyksen takia kahdeksan ottelua. Hän palasi tositoimiin 24. tammikuuta. ja on sen jälkeen saalistanut tehopisteet 11+11=22. Hän on kuuden viikon ajanjaksolla ollut NHL:n viidenneksi tehokkain pelaaja.

Laine on tällä kaudella 59 runkosarjaottelussa saalistanut tehopisteet 32+27=59. Minnesota Wildin Mikael Granlundin tehot ovat 63 ottelusta 21+38=59. Suomalaisten pistepörssin voittotaisto käytäneen Laineen ja Granlundin välillä.

Ennen kauden alkua jotkut asiantuntijatahot ennustivat, että Laine pelaisi vielä tällä kaudella AHL:ssä. Pahemmin pieleen ennustus ei olisi voinut mennä. Laine on lyönyt tehoillaan kaikki ällikällä.

Myös Mikael Granlund pelaa NHL:ssä uransa parasta kautta. Granlund on kehittynyt NHL:ssä supertähtitason mieheksi, kuten vuosikymmenen alussa ennustettiinkin.

Kolmantena suomalaisten pistepörssissä on Minnesota Wildin Mikko Koivu. Hänen tehonsa ovat 62 ottelusta 17+31=48. Florida Panthersin Aleksander Barkov on neljäntenä tehopisteillään 16+23=39. Barkov on pelannut 49 ottelua.

Puolustajista suomalaisten ykkönen on Buffalo Sabresin Rasmus Ristolainen. Hänen tehonsa 66 ottelusta ovat 4+35=39.

Suomalaismaalivahdeista parhaan torjuntaprosentin 92,5 on merkkauttanut New York Rangersin Antti Raanta. Nashville Predatorsin Pekka Rinteen torjuntaprosentti on 91,4 ja Boston Bruinsin Tuukka Raskin 91,3.

NHL:n runkosarjaa on jäljellä noin viidennes. Granlundin ja Koivun Minnesota jatkaa pudotuspeleihin. Lainneen Winnipeg on kuitenkin putoamisviivan alapuolella, joten Laine voisi vapautua Leijonien käyttöön jo huhtikuussa MM-harjoitusleirille.

Muita potentiaalisia suomalaisia pelaajia MM-harjoitusleirille ovat muun muassa Carolinan Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen, Coloradon Mikko Rantanen ja Buffalon Rasmus Ristolainen.