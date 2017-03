”Vanhan liiton median” hampaisiin joutunut Olli Jokinen pelasi merkittävän uran

NHL-seura Florida Panthers kunnioitti Olli Jokista tiistaina. Uransa jo lopettanut Jokinen teki seremoniallisen yhden päivän sopimuksen Florida Panthersin kanssa ja vieraili seuran 2-5 -tappioon päättyneessä ottelussa New York Rangersia vastaan.

Jokinen esiteltiin yleisölle ottelun toisen erän aikana. Tulostaululla näytettiin myös videokooste hänen Panthers-vuosiltaan.

Jokinen edusti Floridaa 2000-08 ja toimi joukkueen kapteenina viimeiset viisi kauttaan, jotka seurassa pelasi. Hän on yhä Panthersin historian paras pistemies ja maalintekijä.

Suomessa on käyty keskustelua, onko Jokinen aliarvostettu pelaaja? Viime kaudella jäädytettiin Hartwall-areenalla Teemu Selänteen, Ville Peltosen, Saku Koivun ja Jere Lehtisen pelipaidat. Siinä sivussa harva edes huomasi, että Jokisenkin ura oli päättynyt kauden 2014-15 jälkeen.

NHL:ssä Jokinen on Teemu Selänteen, Jari Kurrin ja Saku Koivun jälkeen kaikkien aikojen neljänneksi paras suomalaispistemies. Jokinen pelasi NHL:n runkosarjassa 1231 ottelua, joissa saalisti tehopisteet 321+429=750.

Jokisen lisäksi yli 300 maalia NHL:ssä ovat tehneet vain Selänne ja Kurri. 200 maalinkin rajapyykin ovat ohittaneet vain Saku Koivu, Esa Tikkanen, Jere Lehtinen ja Ilkka Sinisalo.

Suomen maajoukkueessa Jokinen saavutti valtavan määrän mitaleita. Hän voitti Leijonissa olympiahopeaa Torinossa 2006 sekä olympiapronssia Vancouverissa 2010 ja Sotshissa 2014.

MM-kisoissa Jokinen voitti hopeaa 1998, 1999 ja 2014 sekä pronssia 2000, 2006 ja 2008. Jokinen oli mukana myös toiseksi sijoittuneessa Leijonien 2004 World Cup-joukkueessa.

Ainoat mestaruutensa Jokinen voitti 1998. Tuolloin hän juhli Helsingissä sekä nuorten MM-kultaa että HIFK:n Suomen mestaruutta. Hän viimeisteli HIFK:n mestaruuden ratkaisseen maalin ja syötti Niklas Hagmanin nuorten MM-kullan jatkoajalla ratkaisseen osuman.

Jokisen ura on komea ja viime vuosina hänestä onkin julkaistu lähinnä positiivisia kirjoituksia. Puheet aliarvostuksesta johtuvat pitkälti siitä, että Jokinen kuuluu niin sanottuun kultaiseen sukupolveen ja jäi tähtistatuksessa Selänteen ja Koivun varjoon.

Aliarvostus johtuu myös seurajoukkuemenestyksestä. NHL:ssä Jokinen ei voittanut Stanley Cupia. Hämmästyttävää oli, että NHL:n pudotuspeleissä Jokinen pääsi pelaamaan vain kuusi ottelua. Hänen kohtalonaan oli pelata huonoissa joukkueissa.

Myös median luoma kuva johti Jokisen aliarvostamiseen. Suomessa Jokinen joutui 1990-luvulla median hampaisiin.

HIFK:ssa mediakoulutus jäi hänen osaltaan puutteelliseksi ja lehdistö rellesti hänen juhlinnallaan ja ylimieliseksi luokitelluilla kommenteillaan. Jokisesta syntyi median kautta suomalaisille ylimielinen ja negatiivinen kuva.

Suomessa Jokinen nousi hyvin nuorena huipulle, eikä tilannetta osattu käsitellä. Myöhemmin NHL:ssä hän kypsyi kovan luokan ammattilaiseksi ja lopetti alkoholinkäytönkin. Silti suomalaismedialle jäi vanha levy päälle.

A-maajoukkueessa Jokinen pelasi viimeistä kertaa Minskin MM-kisoissa 2014 ja lopetti maajoukkueuransa komeasti MM-hopeaan. Median toiminnan Jokinen totesi muuttuneen parempaan suuntaan.

- Me ollaan etuoikeutetussa asemassa, että kiinnostusta riittää. Onhan tämä muuttunut. Ennen oli pari kolme toimittajaa vihkoon kirjoittelemassa. Nyt on monta äijää täällä. Vanhanliiton äijät on lähteneet menemään ja on tullut monta nousevaa kykyä tänne toimittajapuolelle. Hieno juttu, Jokinen sanoi Minskissä.

Jokinen totesi median muuttuneen siltäkin osin, ettei vanha viina enää haissut MM-kisoissa. Hän pääsi kuittailemaan suomalaismedialle potut pottuina.