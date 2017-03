HIFK on varmasti säälipudotuspeleissä

Jääkiekon Liigan keskiviikon ainoassa ottelussa Ässät voitti Porissa KalPan 2-1. Niko Ojamäki teki avausmaalin ja syötti Jarno Kärjen maalin, eikä Janne Keräsen kavennusmaali riittänyt KalPalle.

Ässät nousi sarjataulukossa kuudenneksi. KalPa jatkaa sarjassa toisena, mutta TPS ja JYP saattavat vielä nousta kuopiolaisten edelle. Joka tapauksessa KalPa pelaa puolivälierissä ja saa sinne kotiedun.

- Mun mielestä jääkiekkopelissä pitäisi silti olla säännöt, kun sitä pelataan. Mä en niin kuin ymmärrä sitä. Mutta missään tapauksessa se ei tänään ollut mitenkään puolin tai toisin, että siihen me emme missään tapauksessa hävitty, totesi KalPan valmentaja Pekka Virta ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

- Ihmetyttää, jos me rohkaistaan pelaajia pelaamaan rohkeasti ja luovasti ja vielä kevättäkin kohti rohkeita ja luovia ratkaisuja, niin samaan aikaan muutetaan peliä tämmöiseksi. On niin kuin ihan viidakon säännöt. Ketä se sitten palvelee. No, ei tule virheitä ainakaan, jatkoi Virta.

Ässät kaksi pistettä Pelicansia edellä, mutta Pelicansilla on jäljellä kolme ja Ässillä enää kaksi ottelua. Kuutostilaa ja viimeistä suoraan pudotuspelipaikkaa tähyää myös Kärpät, joka on jäänyt Ässistä kolme pistettä. Kärpillä on jäljellä kaksi ottelua.

HIFK:n joutuminen säälipudotuspeleihin on varmistunut. Näyttää melko todennäköiseltä, ettei HIFK saa säälipudotuspeleihin edes kotietua. Sarjataulukossa HIFK on yhdeksäntenä eron Pelicansiin ollessa viisi ja Kärppiin neljä pistettä ja pelaamattahan HIFK:lla on enää kaksi ottelua.

Kärpät ja HIFK saattavat hyvinkin kohdata säälipudotuspeleissä. Silloin toinen ”jättiseura” olisi varmasti ulkona jo ennen puolivälieriä.