Sebastian Aho kolmantena suomalaisena ”kahdenkympin klubiin”

Vielä viime kaudella murehdittiin suomalaisten NHL-kiekkoilijoiden vaatimattomia tehoja. Kaudella 2015-16 suomalaisista rikkoi 20 maalin rajan vain Aleksander Barkov. Hän onnistui 66 ottelussa maalinteossa 28 kertaa.

Tällä kaudella jo kolme suomalaista on rikkonut NHL:ssä 20 maalin rajan. Winnipeg Jetsin Patrik Laine on tehnyt 60 ottelussa peräti 32 maalia. NHL:n maalipörssissä Laine on 34 maalia tehneen Sidney Crosbyn jälkeen toisena.

Suomalaisten pistepörssiä johtava Minnesota Wildin Mikael Granlund on tehnyt tällä kaudella 21 maalia. Hän pelaa uransa selvästi parasta NHL-kauttaan. Granlundin tehot 65 ottelussa ovat 21+39=60, kun Laineen tehot ovat 60 ottelussa 32+27=59.

Kolmantena suomalaisena 20 maalin kerhoon liittyi torstaina Carolina Hurricanesin Sebastian Aho. Torstaina Aho osui kahdesti maalivahti Antti Raannan taakse Carolinan voittaessa New York Rangersin 4-3. Aho merkkautti syöttöpisteen, kuten hänen ensimmäiseen maaliinsa esityön värkännyt Teuvo Teräväinenkin.

Ahosta tuli NHL-kauden kolmas tulokaspelaaja, joka on yltänyt 20 maalin rajapyykkiin. Winnipegin Patrik Laine (32) ja Toronton Auston Matthews (31) ovat omilla lukemillaan.

- Se on mukava numero. Ensimmäiset 20 ottelua olivat minulle aika vaikeita, mutta sen jälkeen tuntui mukavammalta ja sain itseluottamusta, Aho kertoi Carolina Hurricanesin mukaan.

Aholla on nyt kasassa 20+18=38 pistettä. Hän on NHL:n tulokkaiden pistepörssissä seitsemäntenä.

- Hänen peliälynsä on huippuluokkaa. Hänen taistelutahtonsa on todella kova ja hänen taitonsa on näytillä, Carolinan päävalmentaja Bill Peters totesi.

NHL:n runkosarjaa on vielä jäljellä noin kuukauden verran ja suomalaisten kahdenkympin kerhoon on tyrkyllä lisää nimiä. Minnesota Wildin Mikko Koivu on tehnyt 18, Vancouver Canucksin Markus Granlund 17 ja Florida Panthersin Aleksander Barkov 16 maalia.