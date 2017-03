Ferrari palaa voittajatalliksi? Kimi Räikkönen uhkuu positiivisuutta

Formula ykkösten talvitestit päättyivät Barcelonassa perjantaina. Talvitestit käsittivät rajoitusten takia vain kahdeksan päivää, joten tallien välisistä voimasuhteista saatiin selkoa.

Ferrari vaikutti olevan vähintään samalla tasolla kuin Mercedes ja toisten mielestä nopeampikin. Mercedeksen tallipomo Niki Lauda väittää Ferrarin olevan Mercedestä edellä.

Ferrarin Kimi Räikkönen oli perjantaina koko joukon nopein. Kimiltä kuultiin yllättävänkin positiivisia kommentteja.

- Minun mielestäni kaikki asiat ovat enemmän tai vähemmän positiivisella tolalla. Auto on toiminut hyvin ja se on ollut hyvä molemmille kuljettajille jo ensimmäisistä päivistä lähtien. Mielestäni tiimi on tehnyt hyvää työtä talven aikana ja tehnyt autosta luotettavan, Räikkönen sanoi F1i:n mukaan.

Ferrarilla ei viime kaudella voitettu yhtään kisaa. Tänä vuonna tekniset säännöt ovat muuttuneet ja Ferrari keskittyikin 2017 autonsa kehitykseen jo aikaisessa vaiheessa.

- Jos verrataan viime vuoteen, niin olemme nyt monella tapaa parempia. Mutta missä me tulemme olemaan kauden avauskisassa? Ei minulla ole aavistustakaan. Sama tarina se on joka talvi ja olemme viisaampia muutaman viikon sisällä, Räikkönen sanoi.

Räikkönen myönsi, ettei Ferrari paljastanut testeissä todellista vauhtiaan.

- Voimme mennä kovempaakin, mutta se ei ole näiden testien päätarkoitus. Totta kai sitä yrittää mennä niin nopeasti kuin pääsee, mutta on siellä paljon asioita, joita tarkastellaan jälkikäteen ja missä voi parantaa. Mutta se on osa tätä testitouhua, Räikkönen sanoi.

- Voimme olla melko tyytyväisiä siihen, miltä auto tuntui tänä aamuna. Mutta nyt on vielä liian aikaista sanoa. Emme ole ajaneet vielä yhtään kisaa, joten sitten se nähdään, kun kausi alkaa, Räikkönen jatkoi.

Testien perusteella voisi olettaa, että voittotaistot käydään Ferrarin ja Mercedeksen välillä. Red Bull on kahden kärkitallin tuntumassa, mutta näyttää olevan kuitenkin jäljessä.

Muut seitsemän tallia vaikuttavat tasaisilta. McLaren-Hondan tapauksessa hämmästyttävät lukuisat tekniset ongelmat. Fernando Alonso ehti jo arvostella Hondaa julkisesti.