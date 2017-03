JYP syttyi joulun jälkeen hurjaan putkeen, mestariehdokas

JYP rämpi jääkiekon Liigassa syksyllä pahasti. Mediassa spekuloitiin jo valmentaja Marko Virtasen potkuilla. Olihan JYP arvioitu ennen kauden alkua jopa mestariehdokkaaksi.

Joulun jälkeen tapahtui dramaattinen käänne. JYP voitti 28 joulun jälkeisestä ottelustaan peräti 24.

Maanantaina. JYP päätti jääkiekon Liigan runkosarjaurakkansa 3-2 -voittoon HIFK:sta. Ratkaisu nähtiin voittolaukauskisasta.

Ottelun taso ei päätä huimannut varsinkaan ensimmäisessä erässä. HIFK:lla ei ollut panosta.

- Siinä ei tullut katkoja. Molemmat pyrki vaihtamaan kiekolla. Se oli kuitenkin kovavauhtista se luistelupeli siinä. Hirveästi kontaktia ei ollut, mutta luisteluvauhti oli siinä kova. Olen tyytyväinen meidän pelissä, että puolustettiin erittäin hyvin ja vastustaja ei kyllä montaa maalipaikkaa saanut, kommentoi JYPin valmentaja Marko "Veltsu" Virtanen ensimmäistä erää ja ottelua muutenkin.

JYP johti 2-1, mutta HIFK nousi tasoihin, kun JYPin Michel Miklik otti ainoan jäähyn. Virtanen protestoi tuomiota.

- Harmittaa toi jäähy, joka tossa tuli. En tiedä, miten se sääntö ihan tarkkaan menee. On myös ollut puhetta, että jos laukauksen maila nousee ylös toiseen, niin se on myös niin sanottu ”bad luck”. Tällä kerralla tuomarit vihelsi näin. Ei se mihinkään vaikuttanut siinä Veltsu ilmoitti kannastaan.

JYP sijoittui runkosarjassa neljänneksi. Alkukauden rämpimisen jälkeen joukkue syttyi hurjaan nosteeseen.

- Hyvin pienestä oli kiinni. Alussa pystyttiin hallitsemaan pelejä ja sitten hävittiin niitä pelejä kolmansissa erissä. Sitten Miklik tuli sisään ja hän antoi laajemmalla rintamalla vähän happea muille. Muutkin rupesivat tekemään maaleja. Ja samaan aikaan tuli olkinuora sisään ja sama homma sinne maalivahtiosastolle. Pienestä oli kiinni, että saatiin kelkkaa kääntymään siinä vaiheessa, Virtanen analysoi tilanteen kääntymistä.

- Ei me muutettu pelistä mitään. Meidän maalinteko tökki yksinkertaisesti. Me ei saatu katki niitä pelejä. Aikaisempiin vuosiin verrattuna meidän viisi-viisi -pelaaminen ja maalinteko oli jäljessä. Ja sitten me saatiin vähän happea ja raikkautta sinne ja siitä se lähti, Virtanen totesi.

Virtanen muistutti JYPin joukkueen olevan nuori. Silläkin on paljon vaikutusta.

- Jos mennään ihan lähtökohtiin, niin meillä on kymmeneen vuoteen nuorin Jyppi-joukkue. Se ottaa hetken aikaa, ennen kuin me päästään sille tasolle. Joukkue kasvoi myös siinä. Nuoret pelaajat on siitä hyviä, että ne pystyy nousemaan seuraavalle tasolle ja osoittamaan sen lahjakkuutensa. Katsotaan vaikka tänään Urho Vaakanaista, miten miehekkään ottelun pelasi ja joukkue tuolla keskenään palkitsi sen. Siinä on hyvä esimerkki siitä kasvusta.

Viikon lepotauon jälkeen JYP kohtaa puolivälierissä HPK:n.

- Ensimmäinen juttu oli se kotietu. Sittenhän se oli ihan arpapeliä viimeisillä kierroksilla, kuka sieltä tulee vastaan. Siihen ei pysty muuten vaikuttamaan kuin omaan pelaamiseen, Veltsu sanoi viimeisten kierrosten panoksista ja painotti, ettei sinänsä ole merkitystä, oliko JYP kolmas tai neljäs.

- Erittäin kova vastus. Sehän tiedetään. Erittäin kokenut joukkue tulee vastaan, ellei jopa tän sarjan kokenein joukkue. Tiukkoja pelejä ollut heitä vastaan. Siitä se lähtee, Veltsu arvioi HPK:ta.

JYP on syttynyt vireeseen sopivaan aikaan kaudesta.

- Nythän ne pelit sitten alkaa. Tässä on ollut aikaa laittaa peliä kuntoon. Tärkeetä on, ettei jäädä liikaa takamatkalle, vaan päästään lähtemään hyvistä asemista playoffeihin. Nyt ei ole helppoja pelejä yhtään. Peli kerrallaan vaan. Eletään hetkessä, Virtanen sanoi.

Virtanen ei harmitellut kakkospaikan häviämistä. Kakkospaikka olisi varmistanut kotiedun välieriinkin.

- On ihan tarpeeksi työmaata, kun lähdetään ensimmäiseen peliin. Yhtään ei voi miettiä asioita pidemmälle, hän sanoi.