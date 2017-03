HIFK teki kyseenalaisen seuraennätyksen

Helsingin IFK oli kaudella 2016-2017 vasta runkosarjan yhdeksäs. Sijoitus on mestarisuosikkina kauteen lähteneelle helsinkiläisjoukkueelle hurja pettymys. Olihan HIFK viime kaudella runkosarjan ykkönen ja kauden päättyessä hopealla.

Vielä karummaksi HIFK:n tilastofakta muuttuu, kun kurkistetaan tilastoihin kolmen pisteen aikakaudelta. HIFK ei ole vielä kertaakaan kerännyt runkosarjassa näin vähän pisteitä kuin tällä kaudella siitä lähtien, kun voitosta alettiin jakamaan kolme pistettä. HIFK sai tämän kauden runkosarjassa kasaan 87 pistettä. Lähes yhtä heikosti sujui kausi 2013-2014. Tuolloin HIFK keräsi 88 pistettä ja sijoitus oli silloinkin yhdeksäs.

Suorasta voitosta on jaettu SM-liigassa kolme pistettä kaudesta 2004-2005 alkaen.

Yhdeksäs tila vie HIFK:n säälipudotuspeleihin. Siellä vastaan tulee Oulun Kärpät.

Keskiviikkona pelataan Oulussa ja torstaina Helsingissä. Tarvittaessa pelataan vielä lauantaina Oulussa eli torstain ottelu saattaa olla Helsingissä tämän kauden viimeinen pääsarjatason jääkiekkopeli.

- Mitäs mietteitä tässä nyt olisi? Kaksi peliä pitää voittaa, siinäpä ne mietteet, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen sanoi runkosarjan päättäneen JYP-ottelun jälkeen.

HIFK matkustaa Ouluun jo huomenna tiistaina. Törmänen odottaa tiukkaa sarjaa.

- Erittäin kova vastustaja. Kärpät on laatujoukkue. Heillä on siellä loistava maalivahti ja hyvä puolustus, kun sinne on tullut lisää äijiä ja hyökkäyshän on leveä kuin mikä, Törmänen luonnehti tulevaa vastustajaa.

HIFK pelasi maanantai-iltana runkosarjan viimeisen pelinsä JYPiä vastaan. Tuloksena oli 2-3-tappio voittomaalikilpailun jälkeen.

Ottelulla ei ollut enää HIFK:lle mitään merkitystä, joten Törmänen luistelutti kaukaloon hyvin varamiehisen kokoonpanon. Tarkoituksena oli antaa avainpelaajille, kuten Roope Hintzille, Juhamatti Aaltoselle sekä Corey Elkinsille huiliaikaa ennen armottoman tiiviissä tahdissa pelattavia säälipudotuspelejä.

- No joo, vähän oli poikkeuksellinen tilanne, kun ei ollut ekstrajätkiä sivussa yhtään, joten käytettiin tällaista luksusta hyväksi, Törmänen myönsi.

HIFK lähtee pudotuspeleihin haastajana. HIFK:ta paukuteltiin kauden alla jopa ykkössuosikiksi, mutta nyt helsinkiläisjoukkue pääsee kevään huipennukseen altavastaajana. Törmänen näkee tilanteen hyvänä asiana.

- Luottavaisin mielin lähdetään. Kun katsotaan viimeisiä pelejä taaksepäin, niin meillä on hyvä rekordi sieltä ja hyvällä itseluottamuksella mennään eteenpäin, Törmänen vannoi.

HIFK:n runkosarja oli suoraan sanoen katastrofi. SM-liigan mittapuulla erinomaisella materiaalilla operoinut joukkue ei saanut aivan loppua lukuun ottamatta missään vaiheessa peliään rullaamaan tasaisesti.

- Tämä runkosarja oli moninainen. Ei oltu siellä, missä oltaisiin haluttu olla. Loukkaantumiset ovat olleet iso juttu meille koko kauden. Pitkän aikaa mentiin yhdellä maalivahdilla ja se oli isossa osassa siellä. Ylivoima ei ole toiminut, eikä alivoima. Siinä se oikeastaan on. Pisteet eivät ole tietenkään niin hyvät, kun kaavailtiin, Törmänen kertasi kauden tapahtumia runkosarjan osalta.

- Hyvin luottavaisin mielin lähdetään silti pudotuspeleihin. Meillä on hyvä ryhmä ja me ollaan tällä kaudella käyty jo vaikeat ajat läpi. Nyt ollaan saatu hyviä onnistumisia ja ketjuja yhteen. Ollaan saatu harjoitellakin jopa samoilla ketjuilla ja myös pelata. Se tulee auttamaan meitä isosti, Törmänen linjasi.

Säälipudotuspelien maailma on karu. Ensin runkosarjaa tahkottiin 60 kierrosta, minkä päätteeksi kaikki voi olla ohi reilussa vuorokaudessa. Tahti on armoton jopa ammattipelaajalle.

- No joo, Liigalla on kiire näköjään pelata näitä pelejä. Mutta samahan se on molemmille ja samaan aikaan ne pelataan, ei siinä mitään. Joukkueenjohto on varmaan valmistautunut tähän jo hyvissä ajoin. Tämä oli kuitenkin todennäköinen vastustaja, HIFK:n kapteeni Arttu Luttinen sanoi.

HIFK:n toinen mahdollinen vastustaja olisi voinut olla myös Pelicans, joka kuitenkin selvitti tiensä kalkkiviivoilla suoraan pudotuspelipaikkaan. Luttiselle ei ollut merkitystä, kuka vastaan tulee.

- Ei ollut. Se sieltä tulee vastaan, joka ansaitaan. Pelicans meni vielä suoraan pleijareihin eli hoitivat oman hommansa. Me pelataan ja katsotaan sen jälkeen sarjataulukkoa. Kova vastustaja meillä on vastassa. Pitää laittaa saman tien parasta pöytään, Luttinen linjasi.

Säälipudotuspeliparit ovat Ässät-Ilves ja Kärpät-HIFK. Näistä ottelupareista haetaan vastustajia runkosarjavoittaja Tapparalle ja runkosarjan kakkoselle TPS:lle.

Varmat puolivälieräparit ovat KalPa-Pelicans ja JYP-HPK.