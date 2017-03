Kauden opetus: Valmentajalle ei kannata antaa kenkää

Jääkiekon Liigassa kaksi seuraa antoi valmentajalleen kauden aikana potkut. Marraskuussa Lukko ja KooKoo ilmoittivat valmentajavaihdoksistaan samana päivänä.

Jälkiviisaana voi todeta, että pieleen meni valmentajavaihdoksesta huolimatta. Lukon sijoitus sarjassa oli 12:s joukkueen jäätyä pudotuspelipaikasta 11 pisteen päähän. KooKoo jäi sarjassa 14. tilalle.

KooKoolta harva odotti pudotuspelipaikkaa, mutta Petri Mattilan korvaamisesta Tuomas Tuokkolalla ei ollut mitään hyötyä. Kautensa kruunuksi KooKoo luovutti parhaita pelaajiaan kevään korvalla HIFK:lle.

Lukon kausi oli merkittävä kertomus epäonnistumisesta. Joukkue lähti kauteen yhdellä suurimmista budjeteista, mutta valmentaja Juha Vuori ei saanut peliä kulkemaan. Tilalle pestattu Kari Heikkilä ei saanut kautta pelastettua, kuten ei saanut vuotta aikaisemmin Ilveksessäkään, jossa silloin korvasi silloin yllätyspotkut saaneen Tuokkolan.

Vuoren komennossa Lukko tuskin olisi menestynyt huonommin. Vuori olisi päinvastoin saattanut saada veneen pinnalle, koska joukkue oli hänelle jo tuttu toisin kuin Heikkilälle.

Raumalla ja Kouvolassa syyttävä sormi tulisi kohdistaa urheilutoimenjohtajien ammattitaitoon. Urheilutoimenjohtajan pää joutuu kuitenkin harvemmin pölkylle. Valmentaja on helpompaa laittaa syntipukiksi.

Jukureita ennustettiin sarjan peränpitäjäksi. Perusteet olivat joukkueen pelaajamateriaalin ja resurssien osalta päteviä, mutta kokeneen kehäketun Risto Dufvan osaaminen aliarvioitiin. Dufva luotsasi sarjanousijan melkein pudotuspeleihin sijoituksen oltua 11:s.

Vaasan Sport näytti vielä helmikuun alussa olevan matkalla pudotuspeleihin, mutta kompastui sen jälkeen banaaninkuoreen ja pahasti. Sport hävisi kymmenen peliä putkeen ja oli lopullisessa sarjataulukossa toiseksi viimeinen.

Sportin valmentaja Tomek Valtonen voi aina vedota loukkaantumissumaan, mutta hänellä on myös peiliin katsomisen paikka. Valtoselta homma karkasi käsistä kriittisillä hetkillä.

Kauden surkein joukkue oli ehdottomasti SaiPa. Lappeenrannassa oli Pekka Tirkkosen päävalmentajavuosina 2012-16 totuttu yllättävään menestykseen. Kun Tirkkonen lähti, koki SaiPa romahduksen.

Tirkkosen vuosina SaiPa pärjäsi nappiin menneiden pelaajahankintojen sekä Tirkkosen taktisten taitojen avulla. Tirkkosen seuraajaksi valittu Ari Santanen ei saanut käyttöönsä yhtä hyvää joukkuetta, mutta Santanen ei kyennyt myöskään vastaamaan Tirkkosen tasoon, vaikka oli toiminut tämän apuvalmentajana.

- Peli on jatkuvassa murroksessa ja meidänkin on mietittävä, miten pysymme kehityksessä mukana versus muut joukkueet, Santanen totesi SaiPan julkaisemassa haastattelussa ennen kauden alkua.

Santanen sanoi samassa haastattelussa, että ajatus kiekon hautomisesta omissa on ollut SaiPalle aina vieras.

- Mitään älyttömän isoja juttuja ei tulla muuttamaan. SaiPa on aina ollut työteliäs joukkue ja uskonut nopeaan suunnanmuutospelaamiseen. Se on myös suunta, mihin kansainvälinen jääkiekko on matkalla. Suunnanmuutosnopeus on yksi osa-alue, jota haluamme edelleen nostaa. Pyrimme myös puolustamaan entistä kovemmin ja paremmin keskustan kautta, Santanen kommentoi.

Santanen epäonnistui tavoitteissaan, eikä tiettävästi ole jatkamassa tehtävissään. Ilta-Sanomat uutisoi viime viikolla, että SaiPan uudeksi päävalmentajaksi olisi palkattu Waltteri Immonen.