Kärpät floppasi, Kai Suikkasella karmeat fiilikset

Oulun Kärpille povattiin jääkiekon Liigaan vaikeaa kautta. Kai Suikkasen päävalmentajapestiä pidettiin monen kiekkotoimittajan mielestä vääränä ratkaisuna.

Kärppien kausi olikin lopulta melkoinen pettymys, vaikka runkosarjan lopulla joukkue paransi otteitaan. Säälipudotuspeleissä HIFK oli parempi voitoin 2-0 ja Kärppien osalta kausi oli paketissa jo ennen puolivälieriä.

- Karmeet on fiilikset, mutta eihän sille mitään voi. Pakkohan tulosta on kunnioittaa, Suikkanen sanoi taiston tauottua.

Suikkasen mukaan Kärpät voi syyttää vain itseään.

- Itehän me tossa pelattiin ja meidän käsissä oli tehdä se, mitä me tehdään. Kaksi tiukkaa matsia väännettiin, mutta ei näköjään riittänyt kuin jatkoajoille ja jatkoaikatappioihin. Lähellä oltiin, mutta ollaanko sittenkin kuitenkin kaukana. En osaa sanoa.

- Helvetin hyvä taistelu tänään. Viimeisessä erässä tultiin kaksi kertaa rinnalle. Sitten vaan jatkoajalla harmittavasti otettiin jäähy. Se saatiin vielä tapettua, mutta sitten sen jälkeen napsahti omiin. Ei voi kuin onnitella IFK:ta ja toivottaa jatkoon menestystä, Suikkanen jatkoi.

Suikkanen ei syytellyt pelaajiaan.

- Kyllä me annettiin kaikki mitä meiltä löytyi. Kyllä meiltä sydäntä löytyi. Ei pelaajia voi arvostella eikä syyttää missään nimessä. Kyllä jokainen löi saatana tiskiin kaiken mitä löytyi.

Suikkanen ottaa heikosta tuloksesta vastuun. Kauden aikana Kärpät hävisi HIFK:lle seitsemän kertaa.

- Joukkueelle sanoin, että kyllähän meidän valmentajien on katottava itse peiliin. Jos me kahdeksan kertaa pelataan IFK:ta vastaan ja me ei lääkkeitä löydetä niiden kaatamiseen kuin yhden kerran. Jatkoajoille päästiin monesti. On mietittävä, onko meillä keinot riittäneet semmoisten systeemien kehittämiseen, että oltaisiin pystytty kaatamaan.

Kautta Suikkanen ei halunnut vielä analysoida.

- En mä osaa kautta oikein vielä ajatella, kun äsken loppui peli. Otetaan kauden ajattelemiset ja koostamiset vähän myöhemmin.

Suikkanen ei halunnut myöskään jossitella.

- Ainahan sitä jossitella voi ja keksiä vaikka mitä. Yksi voitto runkosarjassa enemmän, niin me oltaisiin kattelemassa näitä säälipleijareita, mutta niinhän se on kaikilla muillakin. Tiukkoja hyviä pelejähän nämä olivat ja oltiin vähällä voittaakin. Eilen oltiin ehkä vieläkin lähempänä kuin tänään. Kuitenkin tänäänkin tapeltiin voitosta koko ajan. Jossitteleminen on turhaa, eikä se vie mihinkään suuntaan.

Runkosarjassa Kärpät paransi loppua kohden. Odotukset olivat pudotuspeleissä korkeammalla.

- Me oltiin sarjan loppupuolella saavutetuissa pisteissä sarjan kärkikolmikossa. En mä tiedä, onko se kevät nyt niin huono ollut. Mun mielestä se on ollut helkkarin hyvä. Syksyhän oli se huonompi, Suikkanen totesi.

Kärppien nelosketju värkkäsi HIFK-sarjassa monta maalia. Miska Humalojan kolme maalia eivät kuitenkaan riittäneet.

- Nelosketju oli hyvä ja on ollut koko talven. Kyllä he oman kortensa tähän kekoon kantoivat. Sääli vaan, ettei riittänyt, Suikkanen sanoi.

Pukuhuoneessa Suikkanen ei pitänyt erikoisempaa puhetta.

- Sanoin, että en mä oikein löydä sanoja, kun tietää, että jokainen kuitenkin kaikkensa antoi. On sellainen hetki, ettei oikein kannata ruveta runoilemaan ja leikkiä viisasta, kun jokaista ottaa kaaliin 110 prosenttisesti. Kova isku oli itse kullekin.